Dudu não teme afastamento e define condição para deixar o Cruzeiro; clube estuda alternativas

Com problemas internos de relacionamento, Dudu segue com futuro incerto no Cruzeiro. Ciente dos desafios, a diretoria do clube busca alternativas para solucionar a situação e, ao mesmo tempo, tenta recuperar, ao menos, parte do investimento feito no atacante.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, Dudu foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim após solicitar uma vaga entre os titulares em entrevista. O atacante não teme o afastamento dos gramados e só aceita deixar a Toca da Raposa mediante o pagamento da multa, diferente do que ocorreu quando deixou o Palmeiras em dezembro de 2024.

— O motivo da suspensão era um motivo interno, e todos estavam a par da situação, direção, jogadores, comissão técnica. Todos estão a par da situação. (…) Quanto ao futuro, quando tivermos informações, iremos informar — disse Leonardo Jardim.

Apesar do clima de insatisfação, o atacante acredita que ainda pode dar a volta por cima no clube mineiro e vê na pausa para o Mundial uma oportunidade para retomar a condição técnica ideal nos treinamentos.

Anunciado no início do ano como uma das principais contratações do Cruzeiro, Dudu assinou contrato válido até o fim de 2027. Apesar de ter chegado sem custos, o atacante possui um dos maiores salários do elenco, que conta com outras opções de renome no setor.

Com a missão de reaver o montante investido, o Cruzeiro busca alternativas no mercado - seja interno ou externo -, mas terá que aguardar a abertura da janela de transferências para negociar o jogador. O atleta poderá ser inscrito por uma nova equipe apenas no início de junho, em período de transferências antes do Mundial.

Atacante Dudu durante partida do Cruzeiro contra o Mirassol, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Dono do Cruzeiro escolhe o lado de Jardim em briga com Dudu

Presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço comentou o futuro de Dudu em conversa com torcedores do clube antes da partida contra o Vasco. Ao ser questionado sobre uma possível saída, o mandatário sinalizou com a mão que o atacante deve deixar a Raposa.

Dudu está fora dos planos da comissão técnica desde a derrota por 2 a 1 para o Palestino, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A tendência é que as partes se reúnam nos próximos dias para definir o futuro do atacante, que deve deixar a equipe mineira caso não haja nenhuma reviravolta.

Na atual temporada, o jogador soma 17 partidas pela Raposa, sendo 11 como titular, e dois gols marcados — um pelo Campeonato Mineiro e outro no Brasileirão.