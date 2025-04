Cerro Porteño e Sporting Cristal empataram por 2 a 2 em jogo válido pela terceira rodada da Copa Libertadores. Os times são do grupo G da competição, o mesmo que o Palmeiras.

O resultado influencia diretamente o time de Abel Ferreira. Com a vitória do Palmeiras contra o Bolívar, a equipe chegou na liderança com nove pontos. O Cerro segue na sequência, com quatro, e assim, o Alviverde encaminha sua classificação na competição.

Como foi o jogo entre Cerro e Sporting Cristal?

O jogo entre Cerro Porteño e Sporting Cristal começou em ritmo intenso para os dois lados. O time paraguaio tomou a iniciativa nos primeiros minutos, acumulando finalizações perigosas, mas o gol só saiu aos 37 minutos, e foi do time visitante. Santiago González arriscou de fora da área e abriu o placar para o Sporting.

A vantagem dos peruanos, porém, durou pouco. Poucos minutos depois, Cecilio Domínguez empatou para o Cerro Porteño, e a virada veio logo em seguida. Carrizo aproveitou espaço na área e finalizou, colocando os donos da casa na frente.

O segundo tempo começou de forma mais equilibrada, com as equipes disputando a bola no meio-campo. Carrizo ainda levou perigo novamente, mas a defesa do Sporting Cristal conseguiu bloquear a finalização.

A partida seguiu com poucas emoções, marcada por algumas substituições em ambos os lados. O Cerro Porteño tentava matar o jogo, enquanto o Sporting Cristal enfrentava dificuldades para avançar.

O jogo parecia encaminhado para uma vitória do Cerro Porteño, mas nos acréscimos, o Sporting Cristal conseguiu arrancar o empate. Lutiger foi o responsável, mas o clima esquentou entre os jogadores. A partida terminou empatada por 2 a 2.