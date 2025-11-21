Palmeiras terá festa da torcida antes da viagem para final da Libertadores diante do Flamengo

A torcida do Palmeiras prepara grande festa para o elenco alviverde dias antes da final da Libertadores, que acontece no dia 29 de novembro, diante do Flamengo. A despedida dos torcedores com a delegação acontecerá antes do confronto contra o Grêmio, fora de casa, em Porto Alegre.

A equipe jogará contra os gaúchos na próxima terça-feira (25) e, na sequência, viaja rumo a Lima, onde acontece a decisão continental.

A movimentação está marcada para as 11h (de Brasília), na Avenida Marquês de São Vicente, em frente à Academia de Futebol. Segundo os organizadores, a despedida do elenco ocorrerá no domingo (23), um dia após o duelo contra o Fluminense pela 35ª rodada do Brasileirão.

A ideia é receber o ônibus do Palmeiras na saída da Academia de Futebol, localizada na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, enquanto a delegação se desloca para o aeroporto, onde embarca mais tarde para o Rio Grande do Sul.

Torcida do Palmeiras fez o corredor alviverde no duelo contra o River Plate (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Logística do Palmeiras até a final da Libertadores em Lima

A festa não acontecerá no embarque direto para Lima porque a viagem partirá de Porto Alegre. A decisão da diretoria palmeirense de não retornar a São Paulo antes da ida para a capital peruana se deve a uma determinação da Conmebol sobre a logística dos finalistas, que exige a presença dos clubes na cidade-sede a partir do dia 26.

Segundo a confederação, as duas delegações precisam chegar na cidade da final com 72 horas de antecedência. A partida será no dia 29, o que obriga os elencos de Palmeiras e Flamengo a desembarcarem na capital peruana no dia 26. O alviverde viajará para Lima poucas horas depois do confronto contra o Grêmio, marcado para às 21h30 (de Brasília) da terça-feira.