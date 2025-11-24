Com estreantes, Libertadores 2026 já tem 32 equipes classificadas

A Copa Libertadores de 2026 já conta com 32 equipes classificadas, enquanto Flamengo e Palmeiras disputam a edição atual. Com o título da Copa Sul-Americana, o Lanús assegurou uma vaga direta na fase de grupos e ampliou para sete o número de representantes argentinos no torneio do próximo ano. Já Botafogo e The Strongest garantiram a classificação pela campanha em suas respectivas competições nacionais.

Em temporadas históricas neste ano, Mirassol (Brasil), Independiente Rivadavia e Platense (Argentina), Juventud de Las Piedras (Uruguai), 2 de Mayo (Paraguai) e Universidad Central (Venezuela) farão estreia inédita na Copa Libertadores.

Panorama de cada país

No Brasil, oito vagas estão distribuídas entre campeões continentais, Copa do Brasil e colocação final no Brasileirão. Flamengo e Palmeiras já estão confirmados na fase de grupos e seguem na disputa pelo título da Libertadores 2025. Cruzeiro, Mirassol e Botafogo também estão classificados na competição por estarem assegurados no G-7, mas com apenas a Raposa garantida de forma direta na fase de grupos.

O Chile tem Coquimbo Unido como seu primeiro representante, graças ao título nacional de 2025. As demais vagas dependem do desfecho da liga e da Copa Chile. O cenário colombiano também tem apenas um classificado confirmado: Independiente Santa Fe, campeão do Apertura. O país ainda aguarda o vencedor do Finalización e os dois melhores da reclasificación.

No Equador, tem o Independiente del Valle assegurado na fase preliminar como primeiro colocado da Fase Inicial da Liga Pro, que pode avançar a posições superiores conforme o encerramento da temporada. Já no Paraguai, Libertad já assegurou uma das duas vagas principais após vencer o Apertura, com Cerro Porteño e Guaraní na disputa das posições restantes. A vaga destinada ao campeão ou vice da Copa Paraguai será ocupada pelo 2 de Mayo.

A Argentina surge como o país com situação mais avançada. Ao todo, sete vagas estão previstas, e seis já têm dono. Lanús, campeão da Copa Sul-Americana, juntou-se a Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central e Boca Juniors, todos já assegurados na fase de grupos, enquanto Argentinos Juniors garantiu lugar ao menos na fase preliminar. Resta apenas a definição do campeão do Clausura ou da posição final na tabela anual para completar a lista.

O Peru chega com Universitario garantido como campeão nacional. Alianza Lima, Cusco e Sporting Cristal possuem vaga confirmada ao menos na fase qualificatória, com possibilidade de avanço a posições superiores pela tabela acumulada. No Uruguai, Nacional e Peñarol já estão classificados e disputam as primeiras posições da tabela anual, enquanto Liverpool e Juventud de Las Piedras ocupam vagas destinadas às equipes não finalistas do campeonato.

A Venezuela apresenta cenário semelhante. Deportivo La Guaira está garantido como líder da tabela acumulada. Universidade Central e Carabobo venceram o Apertura e o Clausura, respectivamente. Enquanto Deportivo Táchira assegurou vaga como segundo melhor da classificação geral.

Libertadores 2026

A Conmebol programou o início da Fase 1 para 2 de fevereiro, com os jogos de ida. As fases 2 e 3 ocorrerão entre 17 e 26 de fevereiro e entre 3 e 12 de março, respectivamente. O sorteio da fase de grupos está previsto para a semana de 18 de março, e a primeira rodada será disputada no dia 7 de abril.

A etapa seguinte da Libertadores seguirá entre abril e maio, distribuída em seis rodadas. O sorteio do mata-mata será realizado na semana de 6 de junho, com os confrontos das oitavas marcados para 11 a 20 de agosto. As fases seguintes ocorrerão em setembro e outubro, enquanto a final está programada para 28 de novembro de 2026.

