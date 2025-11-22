Finais Brasil x Argentina: histórico de confrontos entre os países em decisões de clubes
Rivais históricos decidiram 42 títulos em competições da Conmebol.
A rivalidade entre Brasil e Argentina transcende seleções e se consolida, principalmente, nas competições de clubes da Conmebol. Desde os anos 1960, confrontos entre equipes dos dois países decidiram títulos que moldaram a identidade do futebol futebol sul-americano e revelaram algumas das maiores dinastias do continente. A disputa atravessa gerações e sustenta o imaginário de torcedores, marcando capítulos épicos em estádios como Bombonera, Morumbi, Mineirão, Beira-Rio, Monumental e Maracanã. O Lance relembra todas as finais Brasil x Argentina.
A relevância desse embate está na profundidade: são finais que combinam técnica, tensão, estilos contrastantes e imenso peso emocional. Independiente, Boca, Estudiantes, Racing, River, Lanús; Santos, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians — as maiores camisas dos dois países cruzaram caminhos em momentos decisivos que definiram não só campeões, mas épocas inteiras.
Ao todo, brasileiros e argentinos se enfrentaram em 43 finais oficiais somando Libertadores, Sul-Americana/Mercosul, Conmebol, Recopa e Supercopa Libertadores. A vantagem é pequena: 23 títulos argentinos contra 19 brasileiros, um retrato perfeito do equilíbrio técnico e emocional dessa rivalidade.
Mas cada competição conta uma história própria: domínio argentino nas copas secundárias, força brasileira na Recopa e equilíbrio absoluto na Libertadores, a joia da coroa continental.
Todas as finais Brasil x Argentina
Libertadores: 17 finais com leve vantagem argentina
A Libertadores é o maior palco dessa rivalidade, reunindo confrontos que atravessaram gerações e definiram hegemonias. Desde a década de 1960, brasileiros e argentinos se cruzam em decisões que influenciaram o estilo, a cultura futebolística e a forma como cada país entende o jogo. Em 16 finais, a disputa sempre foi marcada por equilíbrio: 9 x 7 para a Argentina.
Todas as finais de Libertadores entre Brasil e Argentina
- 1963: Santos x Boca Juniors — Santos (BRA)
- 1968: Estudiantes x Palmeiras — Estudiantes (ARG)
- 1974: Independiente x São Paulo — Independiente (ARG)
- 1976: Cruzeiro x River Plate — Cruzeiro (BRA)
- 1977: Boca Juniors x Cruzeiro — Boca Juniors (ARG)
- 1984: Independiente x Grêmio — Independiente (ARG)
- 1992: São Paulo x Newell’s — São Paulo (BRA)
- 1994: Vélez x São Paulo — Vélez (ARG)
- 2000: Boca x Palmeiras — Boca Juniors (ARG)
- 2003: Boca x Santos — Boca Juniors (ARG)
- 2007: Boca x Grêmio — Boca Juniors (ARG)
- 2009: Estudiantes x Cruzeiro — Estudiantes (ARG)
- 2012: Corinthians x Boca — Corinthians (BRA)
- 2017: Grêmio x Lanús — Grêmio (BRA)
- 2019: Flamengo x River — Flamengo (BRA)
- 2023: Fluminense x Boca — Fluminense (BRA)
Mercosul / Sul-Americana / Copa Conmebol: 11 finais e leve domínio argentino
As competições secundárias da Conmebol — Copa Conmebol (1992–1999), Copa Mercosul (1998–2001) e Copa Sul-Americana (desde 2002) — mostram um cenário completamente diferente da Libertadores. Aqui, o equilíbrio impera. Ao todo, foram 11 finais BR x ARG somando Conmebol + Mercosul + Sul-Americana, com 6 títulos argentinos e 5 brasileiros.
Todas as finais de Copa Conmebol / Mercosul / Sul-Americana entre Brasil e Argentina
- 1995: Rosario Central x Atlético-MG — Atlético-MG (BRA)
- 1997: Atlético-MG x Lanús — Atlético-MG (BRA)
- 1998: Santos x Rosario Central — Santos (BRA)
- 1999: Talleres x CSA — Talleres (ARG)
- 2001: San Lorenzo x Flamengo — San Lorenzo (ARG)
- 2008: Estudiantes x Internacional — Internacional (BRA)
- 2010: Independiente x Goiás — Independiente (ARG)
- 2012: Tigre x São Paulo — São Paulo (BRA)
- 2013: Lanús x Ponte Preta — Lanús (ARG)
- 2017: Independiente x Flamengo — Independiente (ARG)
- 2024: Racing x Cruzeiro — Racing (ARG)
Recopa: o território brasileiro dentro da rivalidade em nove finais
A Recopa, que reúne o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, é tradicionalmente marcada por decisões equilibradas, e há uma leve vantagem brasileira. Em 9 finais contra argentinos, o Brasil venceu cinco e a Argentina, quatro.
Todas as finais de Recopa Sul-Americana entre Brasil e Argentina
- 1996: Grêmio x Independiente — Grêmio (BRA)
- 1998: Cruzeiro x River — Cruzeiro (BRA)
- 2006: Boca x São Paulo — Boca Juniors (ARG)
- 2011: Internacional x Independiente — Internacional (BRA)
- 2014: Atlético-MG x Lanús — Atlético-MG (BRA)
- 2018: Grêmio x Independiente — Grêmio (BRA)
- 2019: Athletico-PR x River — River Plate (ARG)
- 2021: Defensa y Justicia x Palmeiras — Defensa y Justicia (ARG)
- 2025: Racing x Botafogo — Racing (ARG)
Supercopa Libertadores: Seis finais, com argentinos superando brasileiros
A Supercopa Libertadores, torneio reservado aos campeões do continente, produziu decisões de enorme peso técnico. Entre 1988 e 1997, brasileiros e argentinos se enfrentaram seis vezes, com domínio argentino em quatro delas. As finais reuniram clubes históricos, muitos dos quais já tinham tradição em torneios internacionais, como Independiente, Racing, Cruzeiro e Flamengo. Era uma competição de altíssimo nível, marcada por equipes que estavam acostumadas a decidir — e os argentinos foram mais eficientes.
Todas as finais de Supercopa Libertadores de Brasil x Argentina
- 1988: Racing x Cruzeiro — Racing (ARG)
- 1991: Cruzeiro x River Plate — Cruzeiro (BRA)
- 1992: Cruzeiro x Racing —Cruzeiro (BRA)
- 1995: Independiente x Flamengo — Independiente (ARG)
- 1996: Vélez x Cruzeiro — Vélez Sarsfield (ARG)
- 1997: River Plate x São Paulo — River Plate (ARG)
O balanço da rivalidade: força dividida e ciclos de hegemonia
A soma das competições revela o tamanho real da rivalidade: 42 finais, com 23 títulos argentinos e 19 brasileiros.
