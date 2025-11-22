A rivalidade entre Brasil e Argentina transcende seleções e se consolida, principalmente, nas competições de clubes da Conmebol. Desde os anos 1960, confrontos entre equipes dos dois países decidiram títulos que moldaram a identidade do futebol futebol sul-americano e revelaram algumas das maiores dinastias do continente. A disputa atravessa gerações e sustenta o imaginário de torcedores, marcando capítulos épicos em estádios como Bombonera, Morumbi, Mineirão, Beira-Rio, Monumental e Maracanã. O Lance relembra todas as finais Brasil x Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A relevância desse embate está na profundidade: são finais que combinam técnica, tensão, estilos contrastantes e imenso peso emocional. Independiente, Boca, Estudiantes, Racing, River, Lanús; Santos, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians — as maiores camisas dos dois países cruzaram caminhos em momentos decisivos que definiram não só campeões, mas épocas inteiras.

Ao todo, brasileiros e argentinos se enfrentaram em 43 finais oficiais somando Libertadores, Sul-Americana/Mercosul, Conmebol, Recopa e Supercopa Libertadores. A vantagem é pequena: 23 títulos argentinos contra 19 brasileiros, um retrato perfeito do equilíbrio técnico e emocional dessa rivalidade.

Mas cada competição conta uma história própria: domínio argentino nas copas secundárias, força brasileira na Recopa e equilíbrio absoluto na Libertadores, a joia da coroa continental.

continua após a publicidade

Todas as finais Brasil x Argentina

Libertadores: 17 finais com leve vantagem argentina

A Libertadores é o maior palco dessa rivalidade, reunindo confrontos que atravessaram gerações e definiram hegemonias. Desde a década de 1960, brasileiros e argentinos se cruzam em decisões que influenciaram o estilo, a cultura futebolística e a forma como cada país entende o jogo. Em 16 finais, a disputa sempre foi marcada por equilíbrio: 9 x 7 para a Argentina.

Todas as finais de Libertadores entre Brasil e Argentina

(campeão entre parênteses)

1963: Santos x Boca Juniors — Santos (BRA)

1968: Estudiantes x Palmeiras — Estudiantes (ARG)

1974: Independiente x São Paulo — Independiente (ARG)

1976: Cruzeiro x River Plate — Cruzeiro (BRA)

1977: Boca Juniors x Cruzeiro — Boca Juniors (ARG)

1984: Independiente x Grêmio — Independiente (ARG)

1992: São Paulo x Newell’s — São Paulo (BRA)

1994: Vélez x São Paulo — Vélez (ARG)

2000: Boca x Palmeiras — Boca Juniors (ARG)

2003: Boca x Santos — Boca Juniors (ARG)

2007: Boca x Grêmio — Boca Juniors (ARG)

2009: Estudiantes x Cruzeiro — Estudiantes (ARG)

2012: Corinthians x Boca — Corinthians (BRA)

2017: Grêmio x Lanús — Grêmio (BRA)

2019: Flamengo x River — Flamengo (BRA)

2023: Fluminense x Boca — Fluminense (BRA)

Mercosul / Sul-Americana / Copa Conmebol: 11 finais e leve domínio argentino

As competições secundárias da Conmebol — Copa Conmebol (1992–1999), Copa Mercosul (1998–2001) e Copa Sul-Americana (desde 2002) — mostram um cenário completamente diferente da Libertadores. Aqui, o equilíbrio impera. Ao todo, foram 11 finais BR x ARG somando Conmebol + Mercosul + Sul-Americana, com 6 títulos argentinos e 5 brasileiros.

continua após a publicidade

Todas as finais de Copa Conmebol / Mercosul / Sul-Americana entre Brasil e Argentina

1995: Rosario Central x Atlético-MG — Atlético-MG (BRA)

1997: Atlético-MG x Lanús — Atlético-MG (BRA)

1998: Santos x Rosario Central — Santos (BRA)

1999: Talleres x CSA — Talleres (ARG)

2001: San Lorenzo x Flamengo — San Lorenzo (ARG)

2008: Estudiantes x Internacional — Internacional (BRA)

2010: Independiente x Goiás — Independiente (ARG)

2012: Tigre x São Paulo — São Paulo (BRA)

2013: Lanús x Ponte Preta — Lanús (ARG)

2017: Independiente x Flamengo — Independiente (ARG)

2024: Racing x Cruzeiro — Racing (ARG)

Recopa: o território brasileiro dentro da rivalidade em nove finais

A Recopa, que reúne o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, é tradicionalmente marcada por decisões equilibradas, e há uma leve vantagem brasileira. Em 9 finais contra argentinos, o Brasil venceu cinco e a Argentina, quatro.

Todas as finais de Recopa Sul-Americana entre Brasil e Argentina

(campeão entre parênteses)

1996: Grêmio x Independiente — Grêmio (BRA)

1998: Cruzeiro x River — Cruzeiro (BRA)

2006: Boca x São Paulo — Boca Juniors (ARG)

2011: Internacional x Independiente — Internacional (BRA)

2014: Atlético-MG x Lanús — Atlético-MG (BRA)

2018: Grêmio x Independiente — Grêmio (BRA)

2019: Athletico-PR x River — River Plate (ARG)

2021: Defensa y Justicia x Palmeiras — Defensa y Justicia (ARG)

2025: Racing x Botafogo — Racing (ARG)

Supercopa Libertadores: Seis finais, com argentinos superando brasileiros

A Supercopa Libertadores, torneio reservado aos campeões do continente, produziu decisões de enorme peso técnico. Entre 1988 e 1997, brasileiros e argentinos se enfrentaram seis vezes, com domínio argentino em quatro delas. As finais reuniram clubes históricos, muitos dos quais já tinham tradição em torneios internacionais, como Independiente, Racing, Cruzeiro e Flamengo. Era uma competição de altíssimo nível, marcada por equipes que estavam acostumadas a decidir — e os argentinos foram mais eficientes.

Todas as finais de Supercopa Libertadores de Brasil x Argentina

(campeão entre parênteses)

1988: Racing x Cruzeiro — Racing (ARG)

1991: Cruzeiro x River Plate — Cruzeiro (BRA)

1992: Cruzeiro x Racing —Cruzeiro (BRA)

1995: Independiente x Flamengo — Independiente (ARG)

1996: Vélez x Cruzeiro — Vélez Sarsfield (ARG)

1997: River Plate x São Paulo — River Plate (ARG)

O balanço da rivalidade: força dividida e ciclos de hegemonia

A soma das competições revela o tamanho real da rivalidade: 42 finais, com 23 títulos argentinos e 19 brasileiros.