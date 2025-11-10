Com equipes inéditas, veja os classificados a Libertadores 2026

Cinco equipes garantiram classificação a Copa Libertadores de 2026, no domingo (9). Além de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, no Brasil, equipes da Argentina e do Uruguai se classificaram na competição continental, fora times de outros países que já possuem alguns com vaga confirmada.

Novos classificados

Flamengo e Palmeiras garantiram a vaga ainda na semana passada, enquanto o Cruzeiro assegurou a classificação após o tropeço do São Paulo no último sábado. O Tricolor, primeiro fora da zona de classificação, perdeu para o Red Bull Bragantino e só pode chegar a 60 pontos no Brasileirão — quatro a menos que o time mineiro, que já soma 64.

No domingo, o Boca Juniors se juntou à lista de classificados ao vencer o River Plate no Superclássico argentino. O triunfo colocou a equipe xeneize na segunda posição da classificação agregada do futebol argentino, garantindo presença na competição continental. A equipe da Bombonera é o quarto time da Argentina classificado na Libertadores.

Boca Juniors vence o River Plate e garante vaga na Libertadores (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Já no Uruguai, após empatar com Progreso por 1 a 1, o Juventud, se garantiu na Libertadores pela primeira vez na história. Fundado em 1935, na cidade de Las Piedras, o clube terá que disputar a fase preliminar como "Uruguai 4". A classificação representa o ápice do projeto esportivo iniciado em agosto de 2024, com a chegada do grupo de investimentos Fénix Entertainment, de Marcelo Figoli, que adquiriu 70% das ações da Sociedade Anônima Desportiva (SAD).

Equipes garantidas na Libertadores 2026

Ao todo, 47 clubes disputarão a Libertadores 2026, sendo 26 já definidos. Além dos brasileiros, do Boca Juniors e do Juventud, estão garantidos Independiente Rivadavita, Platense e Rosario Central (Argentina), Always Ready (Bolívia), Coquimbo Unido (Chile), Independiente Santa Fe (Colômbia), Independiente del Valle (Equador), 2 de Mayo, Libertad, Cerro Porteño e Guaraní (Paraguai), Alianza Lima, Cusco, Universitario e Sporting Cristal (Peru), Liverpool, Nacional e Peñarol (Uruguai), além de Carabobo, Deportes La Guaira e Universidad Central (Venezuela).

Taça da Libertadores (Foto: Divulgação / Conmebol)

