Napoli pode demitir Antonio Conte nesta segunda-feira; entenda
Comentários recentes ocasionaram reunião de emergência para avaliar futuro do treinador
O técnico do Napoli, Antonio Conte, terá uma reunião de emergência com a diretoria do clube após a derrota por 2 a 0 para o Bologna no último domingo (9), de acordo com o jornalista Matteo Moretto. O resultado irritou Conte, que não poupou críticas ao desempenho de seus jogadores após perder a liderança do Campeonato Italiano.
"Se você perde cinco jogos, significa que algo não está certo. Algo precisa ser feito, porque eu não quero ficar para trás, sou o primeiro a assumir a responsabilidade. Assim que houver uma situação negativa, conversarei com o clube sobre isso", começou por dizer Conte após a derrota.
Além disso, o treinador napolitano direcionou críticas aos seus jogadores, destacando a falta de coesão:
"Não vejo alquimia, mas sim cada um pensando em seu próprio problema. Transplantes de coração não são possíveis. Cada um de nós precisa redescobrir o espírito, o coração, a maldade. As coisas acontecem, mas precisamos ver como acontecem", disse Conte.
Ao comparar o desempenho com a última temporada, Antonio Conte tratou sobre a falta de energia dos seus atletas e dividiu parcialmente a culpa, admitindo seu trabalho aquém.
"Certamente não temos a mesma energia da temporada passada, os rapazes sabem muito bem o que penso sobre isso. Lamento não estar conseguindo mudar essa tendência nos últimos quatro meses, porque isso significa que não estou fazendo um bom trabalho ou que alguém não quer ouvir minhas críticas", finalizou o treinador do Napoli.
Declarações recentes são o motivo para possível demissão
As declarações de Antonio Conte após a derrota para o Bologna foram a gota d'água para que a direção do Napoli começasse a reavaliar a situação do comando técnico. Porém, antes disso, Conte chegou a criticar o número de contratações realizadas pelos napolitanos na janela de verão:
"Na minha opinião, nove jogadores novos eram demais. Não estávamos equilibrados. Sempre disse que este ano seria difícil; há alguns aspectos que precisam ser assimilados com o tempo", disse o técnico italiano semanas atrás.
