Contratação-recorde do Liverpool é alvo de críticas após derrota

Florian Wirtz vive o momento mais conturbado desde que chegou ao Liverpool. Contratado por 116 milhões de libras (cerca de R$ 810 milhões) junto ao Bayer Leverkusen, o meia-atacante alemão ainda não marcou nem deu assistências em 11 rodadas da Premier League. O desempenho apagado na derrota por 3 a 0 para o Manchester City, no último domingo, intensificou as críticas ao jogador e ao técnico Arne Slot, que tenta encontrar uma forma de encaixá-lo no time.

O ex-jogador e comentarista Gary Neville classificou a atuação de Wirtz no Etihad Stadium como "preocupante" e afirmou que o alemão "pareceu um garoto em campo". O ex-defensor do Manchester United avaliou que o investimento feito pelo Liverpool aumenta a cobrança e a paciência da torcida e da imprensa inglesa começa a se esgotar. Para Neville, o jogador ainda não demonstrou a intensidade física exigida na Premier League, embora reconheça sua qualidade técnica e visão de jogo.

Arne Slot tem tentado ajustar o posicionamento do camisa 7, que iniciou a temporada atuando como meia central e depois foi deslocado para o lado esquerdo do ataque. O desempenho oscilante, no entanto, mantém a dúvida sobre qual é o papel ideal para o jogador no esquema do novo treinador. Na Champions League, Wirtz teve exibições mais sólidas, mas no campeonato nacional não conseguiu repetir o mesmo nível.

Florian Wirtz em ação pelo Liverpool (Foto: Darren Staples / AFP)

Pressão cresce em Anfield

Segundo o jornal espanhol "As", a torcida do Liverpool também demonstrou impaciência nas redes sociais após a derrota para o City, cobrando mais intensidade do meia alemão. O periódico destaca que o jogador foi alvo de vaias no estádio e que parte dos torcedores questiona se o clube acertou ao investir uma quantia recorde em um atleta que ainda busca adaptação.

O ex-meia Wesley Sneijder, outro crítico, afirmou que o caso de Wirtz repete o de outros talentos europeus que sofrem para se adaptar ao ritmo físico da Premier League. Para ele, o jogador precisa "se ajustar rapidamente ou corre o risco de perder espaço" na equipe. As estatísticas reforçam o mau momento: segundo dados da Opta, nenhum dos 12 chutes de Wirtz resultou em gol e nenhuma das 16 chances criadas terminou em assistência até agora no campeonato inglês.

Florian Wirtz em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem por aí?

A derrota deixou o Liverpool em oitavo lugar, com 18 pontos, oito atrás do líder Arsenal. O próximo desafio do Liverpool será no dia 22 de novembro, em casa, contra o Nottingham Forest, ao 12h (de Brasília).

