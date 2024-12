Fluminense de Mano Menezes tem aproveitamento de Libertadores

Em conversas por renovação com o treinador, o Fluminense com Mano Menezes teve um aproveitamento de classificado para Libertadores. No Brasileirão, o comandante chegou quando o Tricolor ocupava a lanterna da competição, levou o clube à 13ª colocação e conquistou vaga na Sul-Americana.

Em 25 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro com o gaúcho, o Time de Guerreiros somou 40 de 75 pontos possíveis, o que representa um aproveitamento de 53,3%. Com esses números, o Fluminense poderia ter feito 60 pontos na competição e conquistado uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.

Na classificação geral da 14ª até a 38ª rodada, o Tricolor ficou com a 7ª colocação com sete pontos a menos em relação ao Palmeiras, que ficou com a vice-liderança nesse período. Um dos pontos responsáveis por essa grande recuperação e grande campanha é a defesa. Desde que Mano Menezes assumiu, o Time de Guerreiros foi a segunda equipe menos vazada do torneio.

Um dos pontos mais criticados em sua passagem é a questão da falta de efetividade do ataque, mas o histórico do treinador prova que há margem para melhorar. Desde 2016, o Fluminense é a pior equipe do comandante gaúcho em média de gols por partida, tendo balançado as redes 31 vezes em 31 jogos disputados na temporada.

Tanto em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, quanto pelo Bahia, as equipes de Mano Menezes tinham uma média de 1,2 gols por jogo. Com o Internacional, o Colorado teve uma média de 1,44 gols por partida. No Palmeiras, o Verdão conseguiu uma média de 1,55 gols por confronto. Números bem superiores ao apresentado no Tricolor.

Nas arquibancadas, as eliminações nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores pesaram para que o treinador não ganhasse a empatia do torcedor. Além disso, a filosofia e o estilo de jogo do gaúcho também não agradam aos fãs que pedem por uma mudança para a próxima temporada.

Caso a renovação de contrato de Mano Menezes com o Fluminense se confirme, a aposta é válida e com pouca margem para críticas por conta dos números e dos feitos conquistados. Mas espera-se uma evolução caso o comandante siga e tenha uma pré-temporada para recolocar o clube no caminho dos triunfos.