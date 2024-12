Bastidores: novo projeto e atrito com Abel e Leila motivaram saída de Dudu do Palmeiras

Fim de uma era. Na última quinta-feira (12), Dudu e Palmeiras chegaram a um acordo amigável para rescindir o contrato, encerrando a passagem do atacante pelo clube paulista após dez anos. Atritos com o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira nesta temporada, além de um novo projeto esportivo, foram fatores decisivos para a saída do jogador.

continua após a publicidade

+ Palmeiras: Vitor Reis mira Thiago Silva para se tornar zagueiro mais caro do futebol brasileiro

Após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho direito, Dudu retornou aos gramados em junho e participou de pouco mais de dez minutos na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque. Nesse mesmo mês, o atacante chegou a encaminhar um acerto com o Cruzeiro, que acabou não se concretizando.

A iminente saída, à época, causou descontentamento na presidente Leila Pereira, que declarou publicamente acreditar que o ciclo do jogador no clube havia chegado ao fim. Poucas semanas depois, o atacante relatou um leve incômodo na panturrilha, passou a realizar atividades em separado do restante do elenco e não foi utilizado pela comissão técnica por aproximadamente um mês.

continua após a publicidade

Durante o período, inclusive, o Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores.

A pouca minutagem em campo em 2024, consequência das escolhas do técnico Abel Ferreira, também foi determinante para que o jogador buscasse um novo projeto esportivo. No total, ele disputou 19 partidas, sendo apenas quatro como titular, com uma média de menos de 30 minutos em campo, a menor de sua trajetória no clube.

Contrato tinha cláusula de renovação automática

A reportagem apurou que Dudu tinha uma cláusula de renovação automática, que seria ativada caso ele disputasse uma quantidade específica de partidas pelo Palmeiras na próxima temporada. Dessa forma, o contrato, inicialmente válido até dezembro de 2025, seria estendido por mais um ano.

continua após a publicidade

Dudu, ex-atacante do Palmeiras, com a taça da Supercopa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogador com mais títulos na história do Palmeiras

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual (Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Mayke), além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Já no Allianz Parque ele é o jogador com mais partidas (206), mais triunfos (144) e o maior garçom, com 50 assistências. Ademais, permanece atrás apenas de Veiga na artilharia história da arena.

Dudu foi um dos principais nomes na retomada do protagonismo do Palmeiras no cenário nacional. No período em que defendeu o clube, ele conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).