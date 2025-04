Disputando a Copa Libertadores pela primeira vez na história, o San Antonio Bulo Bulo, da Bolívia, estreou com o pé direito e conseguiu uma vitória por 3 a 2 sobre o Olimpia, na noite desta quarta (2), no Estádio Felix Capriles, em Cochabamba. O jogo foi válido pelo Grupo H, onde no mesmo horário, o Vélez Sársfield derrotou o Peñarol por 2 a 1, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Com os resultados, o Bulo Bulo lidera o Grupo H, com três pontos, saldo um, mas com três gols marcados, seguido do Vélez, que tem fez dois gols. Pelos mesmos critérios, o Olimpia está em terceiro, e o Vélez em quarto.

Como foi o jogo

A equipe boliviana, campeã do Torneio Apertura de 2024, enfrentou o tradicional time paraguaio, campeão da Libertadores em três edições (1979, 1990 e 2002), e que empatou o jogo duas vezes. Viveros abriu o placar aos 31 minutos para os anfitriões, com um golaço de pé esquerdo de fora da área. Adrián Benítez deixou tudo igual aos 18 da etapa final. Dez minutos depois, René Barbosa desempatou encobrindo o goleiro Arzamendia. Mas em seguida, Richard Ortiz voltou a empatar para o Olimpia. Nos acréscimos, um pênalti convertido por Herrera assegurou o triunfo do Bulo Bulo.

O que vem por aí

Na próxima terça, o Bulo Bulo vai ao estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, enfrentar o Peñarol. Antes disso, recebe o Jorge Wilstermann, sábado, pelo Campeonato Boliviano. O Olimpia volta as atenções ao Campeonato Paraguai, onde enfrenta o Guaraní, fora de casa, no domingo. Depois, na quarta, recebe o Vélez Sársfield, no Defensores del Chaco, em Assunção.