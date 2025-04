O técnico Roger Machado tem seu time definido para estrear na Libertadores nesta quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Pelo que apurou o Lance!, os últimos treinos indicam Internacional com Enner Valencia à frente. Segundo relatos, ao contrário do que aconteceu contra o Flamengo, no sábado (29), o equatoriano entrará no lugar de Rafael Borré.

Ao menos é o que indicam os trabalhos iniciais que esboçaram a equipe para o confronto pelo torneio continental. Como vem frisando nas coletivas, o comandante colorado analisa alguns quesitos para montar o time, como momento da equipe e de cada jogar, a estratégia para enfrentar cada adversário e a gestão de grupo. Assim, pelo que os exercícios da semana sugerem, o momento de Valencia falou mais alto.

Equatoriano tem 13 jogos e sete gols no ano

O camisa 13 atuou em 12 partidas e marcou cinco gols pelo Alvirrubro - 11 pelo Campeonato Gaúcho e uma pelo Brasileirão. Ainda colocou duas bolas na rede pelo Equador na data FIFA mais recente. Assim, o time que entrará em campo deve ter Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Wesley.

Depois das atividades desta quarta (2), a delegação almoçou e iniciou deslocamento às 15h. A viagem até Salvador, como as demais da temporada, foi de voo fretado. O retorno a Porto Alegre acontece logo depois do confronto, com o grupo retomando os treinamentos na tarde de sexta (4).

O Inter volta a virar a chave e volta ao campo no domingo (6), às 18h30min. O jogo será contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

