Pol Fernández, do Fortaleza, é vaiado em derrota para o Racing

O Fortaleza perdeu para o Racing-ARG por 3 a 0 na última terça-feira (1º), pela Copa Libertadores, na Arena Castelão. Em uma noite de pouca organização, o clube não conseguiu parar as investidas do adversário e, no ataque, pouco fez. Dentre as críticas ao time, as vaias ao meio-campista Pol Fernández foram nítidas durante o confronto.

O argentino, que reforçou o Leão nesta temporada, estava no Boca Juniors-ARG. Contra o Racing, foi titular e atuou por 90 minutos, mas não repetiu a atuação enfrentando o Fluminense, pelo Brasileirão, quando deu assistência para o gol de Tinga.

Foram 59 ações com a bola, 38 de 48 passes certos, dois de oito duelos pelo chão vencidos e 16 perdas de posse. Na reta final do segundo tempo, as vaias aumentaram sempre que o atleta participava de algum lance. Depois que o embate acabou, o protesto dos torcedores tornou-se geral, assim como aconteceu na derrota por 1 a 0 para o CRB, pela Copa do Nordeste.

Na coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda disse que deu mais minutos para o jogador porque queria ver como seria sua evolução no segundo tempo. Depois, não o substituiu para não deixar o meio-campo apenas com atletas mais ofensivos, como Calebe e Pochetino.

No Fortaleza, Pol Fernández soma 14 jogos, com duas assistências. No jogo de ida da decisão do Estadual, entrou no segundo tempo e foi expulso perto do apito final. O Tricolor foi derrotado pelo Ceará por 1 a 0 e, por conta do empate em 1 a 1 na volta, ficou com o vice-campeonato.

Agenda do Fortaleza

Voltando as suas atenções para o Brasileirão, o Fortaleza visitará o Mirassol no próximo domingo (6). Os paulitas vêm de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. Depois, tentando uma recuperação na Libertadores, o Leão enfrenta o Colo-Colo-CHI no dia 10 (quinta-feira), fora de casa.