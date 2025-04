Artilheiros do Flamengo na Libertadores; veja o top 5

Com uma rica trajetória na Copa Libertadores, o Flamengo já protagonizou campanhas históricas e títulos memoráveis. Desde a conquista inédita em 1981 até os triunfos recentes, o clube carioca sempre contou com artilheiros decisivos. Jogadores que não só balançaram as redes, mas também deixaram suas marcas na história rubro-negra com gols importantes em momentos decisivos. A seguir, conheça os cinco maiores artilheiros do Flamengo na principal competição sul-americana de clubes. O Lance! apresenta os artilheiros do Flamengo na Libertadores.

Artilheiros do Flamengo na Libertadores

1. Gabriel Barbosa (Gabigol) – 30 gols

Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Com 30 gols marcados desde sua chegada ao clube em 2019, o atacante se consolidou como um dos principais nomes do futebol sul-americano. Seus gols foram determinantes para os títulos conquistados pelo clube em 2019 e 2022.

Gabigol também detém a marca de ser o brasileiro com mais gols na história da Libertadores, superando ídolos de gerações anteriores. Com gols em fases decisivas, como nas finais contra River Plate e Athletico-PR, ele se tornou um símbolo recente da era vitoriosa do Flamengo. Além da frieza nas finalizações, sua presença em momentos decisivos fez dele um ícone contemporâneo do clube.

2. Pedro – 22 gols pelo Flamengo

Pedro ocupa a segunda posição entre os maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores, com 22 gols. Desde sua estreia na competição com a camisa rubro-negra, o atacante se destacou por sua eficiência, faro de gol e presença de área. Seus gols foram fundamentais, especialmente na campanha de 2022, quando o clube conquistou o tricampeonato continental.

Com um estilo diferente de Gabigol, Pedro se notabiliza pela técnica apurada e pelo jogo aéreo, oferecendo ao time uma referência ofensiva. Ao ultrapassar Bruno Henrique, o camisa 9 firmou seu nome na história do clube como um dos maiores goleadores internacionais do Flamengo.

3. Bruno Henrique – 19 gols

Bruno Henrique, com 19 gols marcados, é o terceiro maior artilheiro do Flamengo na Libertadores. Sua velocidade, capacidade de decidir partidas e inteligência tática fizeram dele um dos pilares do time entre 2019 e 2021. Foi peça-chave no título de 2019, especialmente nas fases eliminatórias.

Em jogos contra Internacional, Grêmio e River Plate, Bruno Henrique brilhou com gols e assistências, sendo eleito o melhor jogador da competição naquele ano. Sua habilidade em atuar tanto pelas pontas quanto mais centralizado permitiu ao Flamengo grande versatilidade ofensiva. Mesmo lidando com lesões nos anos seguintes, sua contribuição segue sendo lembrada com destaque.

4. Zico – 16 gols pelo Flamengo

Zico, o maior ídolo da história do Flamengo, também figura entre os maiores goleadores do clube na Libertadores, com 16 gols. Ele liderou o time na histórica campanha de 1981, quando o Flamengo conquistou pela primeira vez o título sul-americano. Naquela edição, marcou cinco gols e comandou um elenco lendário.

Com seu talento incomparável, visão de jogo e precisão nas cobranças de falta, Zico encantou torcedores e adversários. Seus gols não eram apenas números, mas momentos de genialidade que construíram a identidade do Flamengo como uma potência continental. Mesmo décadas depois, continua sendo uma referência e inspiração para gerações rubro-negras.

5. Everton Ribeiro – 11 gols

Fechando o top 5 está Everton Ribeiro, com 11 gols na Libertadores pelo Flamengo. Atuando no meio-campo, o jogador sempre foi uma peça fundamental na construção das jogadas ofensivas da equipe. Além de organizar o time, mostrou presença ofensiva em várias edições da competição.

Everton participou dos títulos de 2019 e 2022, sendo um dos jogadores mais constantes da "geração vitoriosa". Seus gols vieram tanto em momentos de tranquilidade quanto em partidas decisivas, reforçando sua importância no elenco. Com técnica refinada e liderança silenciosa, deixou sua marca no torneio continental.

Ranking dos maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores