Bahia passa fácil pelo The Strongest e avança na Libertadores

Com um futebol ofensivo e sem sofrer qualquer tipo de pressão ao longo dos mais de 90 minutos de jogo, o Bahia venceu o The Strongest por 3 a 0 na noite desta terça-feira (25), na Fonte Nova, e avançou à 3ª fase da etapa preliminar da Libertadores. Lucho Rodríguez e Ademir, duas vezes, marcaram os gols da equipe brasileira, que agora espera pelo vencedor de Nublense x Boston River.

Como foi Bahia x The Strongest

Jogando com a Fonte Nova lotada e precisando de vitória simples para avançar após o 1 a 1 no jogo de ida, o Bahia foi superior ao longo de todo o primeiro tempo. Contou a seu favor as organizações de jogadas de Everton Ribeiro — que voltava para ajudar na defesa — e as constantes inversões de jogo, muito como uma forma de furar o bloqueio do The Strongest. Bem fechado, o time boliviano procurava jogar no erro e cometia muitas faltas. Foram três cartões amarelos e um vermelho apenas no primeiro tempo. Nesse ritmo, o time conseguiu se segurar até quase o fim da etapa inicial, mas aí o Bahia abriu o marcador em cobrança de pênalti, batido por Lucho Rodríguez.

O gol no fim e a expulsão de um defensor do The Strongest abriu caminho para o Bahia confirmar a classificação no segundo tempo. Para completar, Ademir ampliou logo aos 3 minutos, após boa trama ofensiva. Mas mesmo com tudo conspirando a favor, o time de Rogério Ceni seguiu controlando a partida e buscando o ataque. Ademir, mais uma vez, ampliou aos 17 e fechou a conta.

O que vem pela frente

Com a vitória, o Bahia garantiu a classificação à terceira etapa da fase preliminar da Libertadores. O time agora espera pelo vencedor confronto entre Nublense (CHI) x Boston River (URU), que jogam nesta quarta-feira (26), a partir das 19h (de Brasília). No jogo de ida, os uruguais venceram por 1 a 0, e agora jogam pelo empate.

Lucho Rodríguez comemora 1º gol do Bahia diante do The Strongest (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 THE STRONGEST

LIBERTADORES - 2ª FASE PRÉVIA

🗓️ Data e horário: 25 de fevereiro de 2025, 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

🥅 Gols: Lucho Rodríguez (41'/1ºT); Ademir (3'/2ºT), Ademir (17'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Arrascaita, Chiatti e Supayabe (STR)

🟥 Cartão vermelho: Jusino (STR)

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu (Gilberto), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Kayky), Lucho Rodríguez (Willian José) e Erick Pulga (Michel Araújo).

THE STRONGEST (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Banegas; Supayabe, Jusino, Pedraza e Moriceau; Luiz Castro (Quiroga), Chiatti, Amoroso (John García) e Arrascaita (Somoya); Guerrero (José Flores) e Triverio (Godoy).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Betancur (COL)

🚩 Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Miguel Roldan (COL)

4️⃣ Quarto árbitro: Diego Ulloa (COL)

🖥️ VAR: Mauricio Perez (COL)