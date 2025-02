Crise financeira e tabu: o que está em jogo para o Corinthians na Libertadores

O Corinthians enfrenta a Universidad Central nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. A partida na Neo Química Arena é decisiva para os planos do Timão na temporada.

O clube alvinegro empatou o jogo de ida por 1 a 1, na última quarta-feira (26), fora de casa, e precisa vencer para avançar de fase. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Será a primeira decisão do Corinthians em 2025 e há muito em jogo.

Orçamento

No fim do ano passado, a diretoria e o Conselho Deliberativo do Corinthians definiram um plano orçamentário que busca um superávit estimado em R$ 34 milhões. Entre os objetivos traçados para alcançar o valor, o Timão definiu metas esportivas.

O Corinthians espera avançar no mínimo até as oitavas de final do torneio continental para alcançar as metas esportivas definidas no início do ano. A dívida do Timão está avaliada em R$ 2,4 bilhões.

Premiação

Na última edição da Libertadores, cada clube que disputou a fase de grupos recebeu uma premiação de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões, pela cotação atual). A Conmebol também ofereceu uma bonificação de US$ 330 mil (aproximadamente R$ 2 milhões) por vitória nas primeiras seis partidas.

Se as bonificações forem mantidas, os clubes que avançam no torneio recebem US$ 1,25 milhão (R$ 7,2 milhões) pelas oitavas de final, US$ 1,7 milhão (R$ 9,8 milhões) pelas quartas, e US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões) pelas semifinais. O campeão recebe ainda US$ 23 milhões (R$ 132 milhões), enquanto o vice fica com US$ 7 milhões (R$ 40 milhões).

Totalizando, o campeão pode embolsar até US$ 28,25 milhões (R$ 162 milhões), caso vença todas as etapas.

Quebra de tabu

O Timão quer mudar o seu histórico na competição continental. Campeão invicto da Libertadores em 2012, o clube amarga más campanhas desde então, a melhor foi em 2022 quando foi eliminado nas quartas de final para o Flamengo.

Tratando-se da Pré-Libertadores, o Timão carrega um retrospecto negativo. O clube alvinegro disputou a repescagem em três edições, sendo eliminado em duas delas: contra o Tolima, da Colômbia, em 2011, e o Guaraní, do Paraguai, em 2020. Com isso, o Corinthians é a equipe brasileira com mais derrotas nessa fase. A única vez que o Timão avançou na repescagem foi em 2015, quando eliminou o Once Caldas, também da Colômbia.