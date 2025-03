Bahia empata com Boston River e decide classificação na Libertadores na Fonte Nova

Fora de casa, o Bahia empatou com o Boston River em 0 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores, no Estádio Centenário. Com um confronto aberto, a decisão da classificação será na Fonte Nova, na próxima quinta-feira (13).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi a partida entre Boston River e Bahia?

Em um primeiro tempo marcado por poucas emoções, o Bahia dominou o Boston River com muita posse de bola, mas poucas oportunidades claras para abrir o placar. A melhor chance saiu dos pés de Jean Lucas aos 27 minutos, em que o meia encontrou um espaço da entrada da área e finalizou para grande defesa de Antúnez. Na sequência, Gabriel Xavier também arriscou uma batida de longe, mas a bola saiu por cima da meta, enquanto os uruguaios não finalizaram na etapa inicial.

No segundo tempo, o Boston River voltou com outra postura e chegou a abrir o placar com Barcia aproveitando uma falha de Marcos Felipe após um cruzamento e finalizando de primeira. No entanto, a arbitragem marcou impedimento no início da jogada. O Bahia encontrou ainda mais dificuldades para criar e não passou perto de assustar a equipe uruguaia.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Boston River e Bahia?

Na próxima quinta-feira (13), o Bahia recebe o Boston, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Fonte Nova. No entanto, o Tricolor possui um compromisso pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano contra o Jacuipense, no domingo (9), antes de voltar a jogar pela Libertadores. Já o Boston River encara o Progreso, pela 5ª rodada do Apertura do Uruguai.

✅ FICHA TÉCNICA

Boston River 0 x 0 Bahia - Libertadores

Terceira fase

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 6 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: -

continua após a publicidade

BOSTON RIVER (Técnico: Jadson Viera)

Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marcos Gómez, Bortagaray e Fredy Martínez; Mauricio Vera, Agustín Amado (Gastón Pérez) e Felipe Chiappini (Facundo Muñoa); Baltasar Barcia (Alex Silva), Adamo (Anello) e Guillermo López (Alexander González).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramo Mingo e Luciano Juba (Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Michel Araújo), Luciano Rodríguez e Erick Pulga (Willian José).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

🚩 Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar.

🖥️ VAR: Ulisses Mereles.