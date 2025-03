Corinthians é goleado pelo Barcelona-EQU e se complica na Pré-Libertadores

O Corinthians sai em desvantagem na disputa por uma vaga na fase de grupo da Libertadores. Nesta quarta-feira (5), o Timão perdeu por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da repescagem do torneio continental. Corozo, duas vezes, e Rivero marcaram para os equatorianos no Monumental Banco Pichincha.

Ramón Díaz promoveu mudanças na equipe titular e o Timão entrou em campo com três zagueiros. A consequência não foi a esperada e o Corinthians sofreu muito defensivamente contra o Barcelona de Guayaquil.

Como foi o jogo?

O Barcelona começou melhor a partida e teve as primeiras oportunidades da primeira etapa em um chute de fora da área do brasileiro Leonai que passou raspando a trave direita de Hugo Souza. A equipe equatoriana tinha mais a posse de bola e o clube alvinegro ficou acuado no campo de defesa.

Na única vez que conseguiu criar um bom contra-ataque no primeiro tempo, Garro conduziu até o campo ofensivo, mas esperou demais e foi desarmado antes de passar para Yuri Alberto, que entrava sozinho na área. No outro lado, o Barcelona apostava nas finalizações de longe e quase marcou com Valiente, mas a bola foi para fora.

Entrando nos acréscimos, João Pedro Tchoca chegou atrasado, derrubou Carabalí na área e o árbtiro assinalou pênalti. Corozo cobrou e abriu o placar para o Barcelona de Guyaquil. O Timão em desvantagem para o intervalo.

Ramón Díaz promoveu mudanças na equipe e mudou o esquema com três zagueiros ao colocar Carrillo no lugar de João Pedro Tchoca. A partida seguiu muito truncada, com pouca inspiração do Timão, mas com menos oportunidades do Barcelona de Guayaquil.

A primeira chance do Corinthians foi apenas aos 20 minutos da segunda etapa. Breno Bidon fez boa jogada pela esquerca, acionou Memphis na pequena área e o holandês chutou nas mãos de Contreras. Em resposta, Corozo aproveitou cruzamento de Valiente, disputou com Gustavo Henrique e o zagueiro marcou contra. O VAR assinalou impedimento e anulou o gol.

O suspiro de alívio da Fiel. Aos 34 minutos, Carablí fez boa jogada pela lateral, cruzou e Rivero escorou na pequena área para ampliar. O Corinthians saiu em busca do resultado, mas deixou espaços na defesa. Aos 38 minutos, após bate e rebate na área, Corozo ficou livre na área e marcou o terceiro do Barcelona de Guayaquil.

Corozo marcou de pênalti ainda na primeira etapa da partida (Photo by MARCOS PIN / AFP)

O que vem por aí?

As equipes decidem a vaga na próxima quarta-feira (12), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). O Timão precisa vencer por três gols de vantagem para levar o confronto aos pênaltis. Antes disso, o Corinthians enfrenta o Santos no domingo (9), às 18h30 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista, também em Itaquera.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU 1 x 0 CORINTHIANS

Jogo de ida - Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil (Equador)

🥅 Gols: Corozo (45'/1º) (1-0); Rivero (34'/2ºT) (2-0); Corozo (38'/2ºT) (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Félix Torres (COR); Hugo Souza (COR); Leonai (BAR)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

BARCELONA DE GUAYAQUIL-EQU (Técnico: Segundo Castillo)

Contreras; Carabalí, Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai e Valiente; Corozo, Oyola e Rivero.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca (Carrillo); e Matheuzinho, Hugo, Breno Bidon, Alex Santana (Maycon) e Rodrigo Garro (Romero); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Darío Herrera

🚩 Assistentes: Gabriel Chade e Maximiliano del Yesso

🖥️VAR: Silvio Trucco