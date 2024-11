Libertadores nas redes sociais: compare números de Atlético-MG e Botafogo

A final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo acontece neste sábado (30) e mobiliza não só os torcedores nos estádios, mas também nas redes sociais. No Instagram, fotos e vídeos são compartilhados pelos clubes. No X (antigo Twitter), cada equipe publica notícias pontuais e interage com a torcida.

No Instagram, o Atlético-MG leva uma vantagem, com 3,3 milhões de seguidores contra 1,6 milhão do Botafogo. No Twitter, a diferença é menor: 2,6 milhões de seguidores para o Galo, enquanto o Glorioso conta com 1,5 milhão. No TikTok, a disputa se acirra, com o Atlético-MG liderando com 1,6 milhão de seguidores, seguido de perto pelo Botafogo, com 964 mil.

O engajamento nas publicações de ambos os clubes apresentam números expressivos. O Botafogo soma 25,6 milhões de curtidas no Tiktok, e o Atlético-MG, 25 milhões, mesmo com mais seguidores que o adversário. Esse engajamento traz o torcedor para mais perto do clube do coração e aumenta a interação entre eles.

A expectativa é de que o engajamento aumente, com as interações e comentários durante e após a partida. O confronto entre Atlético-MG e Botafogo pela final da Libertadores acontece no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, em jogo único. A partida começa às 17h (horário de Brasília).