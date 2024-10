Artilheiro da Libertadores não faz gol há quase cinco meses

Taça da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 16:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Atlético-MG e Botafogo decidirão a final da Libertadores no dia 30 de novembro, e a disputa pelo posto de artilheiro da competição será um fator a mais no duelo. Júnior Santos, do Glorioso, lidera a lista de goleadores da competição. No entanto, não balança as redes há quase cinco meses, muito por conta de seguidas lesões.

O atacante do Alvinegro Carioca despontou como artilheiro da Liberta ainda nas rodadas eliminatórias da competição, antes da fase de grupos. Em quatro partidas - duas contra o Aurora-BOL e duas contra o Red Bull Bragantino, Júnior Santos fez oito gols. Ele ainda marcou contra a LDU, já pelo grupo D do torneio, e chegou a nove gols nesta edição do torneio.

Contudo, o grande momento do jogador não teve sequência. Entre junho e junho, o atacante do Botafogo vivia jejum de oito jogos sem balançar as redes quando sofreu ruptura na tíbia. Assim, Júnior Santos ficou afastado por dois meses, até retornar no final de setembro, em partida contra o Grêmio. Entretanto, os 17 minutos em campo foram suficientes para tirá-lo de ação por mais tempo.

Agora, Júnior Santos está no processo final recuperação. O camisa 11 passou por trabalhos de fortalecimento muscular, e há expectativa de que ele volte aos gramados nos próximos jogos. Assim, ele deve estar à disposição de Artur Jorge para a decisão da Libertadores.

Concorrência pela artilharia

Logo atrás de Júnior Santos na lista de artilheiros da Liberta está Paulinho, do Atlético-MG. O atacante do Galo tem sete gols na competição, dois a menos que o adversário da final. Desta forma, apesar de ser improvável, o camisa 7 tem a chance de igualar ou ultrapassar o jogador do Botafogo na artilharia na decisão.

