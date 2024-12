AO VIVO: Assista ao sorteio da Pré-Libertadores de 2025

A Conmebol realizará, nesta quinta-feira (19), o sorteio da Pré-Libertadores de 2025. Corinthians e Bahia serão os representantes brasileiros na fase inicial do continental, e você acompanha o destino das duas equipes na competição ao vivo com o Lance!. Clique acima para assistir!

A dupla já está automaticamente qualificada para o segundo estágio, de três ao todo. Não há possibilidade de enfrentamento em primeiro momento, já que ambas se encontram no pote 1, junto a times de peso da América do Sul, como Boca Juniors-ARG e Barcelona-EQU. No terceiro estágio, o sorteio será definidor para que os caminhos se cruzem ou não.

Além de Corinthians e Bahia, outros seis brasileiros conseguiram a vaga em busca da Glória Eterna, mas não precisarão da fase inicial. Botafogo, Flamengo, Internacional, São Paulo, Fortaleza e Palmeiras fecham as oito vagas destinadas ao país verde e amarelo para a edição de 2025.

Campeão em 2024, o Botafogo precisou passar pela Pré-Libertadores em seu caminho rumo ao título inédito. Na ocasião, goleou o Aurora no agregado do segundo estágio (1 a 1 na Bolívia e 6 a 0 no Nilton Santos) e, em duelo de compatriotas, eliminou o Red Bull Bragantino ao vencer no Rio de Janeiro por 2 a 1 e empatar em 1 a 1 em Bragança Paulista, no que se tornaria uma campanha histórica para os torcedores alvinegros.

🌎 FASES E POTES DA PRÉ-LIBERTADORES

▶️ FASE 1

⚽ Pote 1: Alianza Lima-PER, El Nacional-EQU e Defensor-URU

⚽ Pote 2: Nacional-PAR, Monagas-VEN e Bolívia 4 (5º melhor colocado na tabela geral do país em 2024; a ser definido)

▶️ FASE 2

⚽ Pote 1: Boca Juniors-ARG, Corinthians-BRA, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, Santa Fe-COL, Melgar-PER, Bahia-BRA e Ñublense-CHI

⚽ Pote 2: The Strongest-BOL, Deportes Iquique-CHI, Boston River-URU, Universidad Central-VEN e Colômbia 3 ou 4 (primeiro ou segundo melhor colocado na tabela geral do país em 2024; a ser definido)

▶️ FASE 3

Haverá um sorteio com os oito classificados da fase 2 para definir os quatro confrontos; quem passar está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. Já os quatro eliminados vão à fase de grupos da Copa Sul-Americana.