Nesta quinta-feira (19), a Conmebol realiza o sorteio dos jogos da Pré-Libertadores de 2025. A cerimônia, que será realizada na sede da entidade sul-americana, em Luque, no Paraguai, terá início às 12h (de Brasília), com transmissão do Disney+ e do canal da Libertadores no YouTube. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+

➡️ Libertadores 2025: confira todos os clubes garantidos

Corinthians e Bahia, que terminaram o Brasileirão na sétima e oitava colocação, respectivamente, serão os representantes do país na fase inicial da competição. Ambos já estão garantidos na segunda fase - de três ao todo - da eliminatória, e não podem se enfrentar em primeiro momento, já que estão juntos no pote 1.

✅ FICHA TÉCNICA

Sorteio da Pré-Libertadores

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e Conmebol Libertadores (canal no YouTube)

📍 Local: sede da Conmebol, em Luque, Assunção (PAR)

🌎 FASES E POTES DA PRÉ-LIBERTADORES

▶️ FASE 1

⚽ Pote 1: Alianza Lima-PER, El Nacional-EQU e Defensor-URU

⚽ Pote 2: Nacional-PAR, Monagas-VEN e Bolívia 4 (5º melhor colocado na tabela geral do país em 2024; a ser definido)

▶️ FASE 2

⚽ Pote 1: Boca Juniors-ARG, Corinthians-BRA, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU, Santa Fe-COL, Melgar-PER, Bahia-BRA e Ñublense-CHI

⚽ Pote 2: The Strongest-BOL, Deportes Iquique-CHI, Boston River-URU, Universidad Central-VEN e Colômbia 3 ou 4 (primeiro ou segundo melhor colocado na tabela geral do país em 2024; a ser definido)

▶️ FASE 3

Haverá um sorteio com os oito classificados da fase 2 para definir os quatro confrontos; quem passar está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. Já os quatro eliminados vão à fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Além da briga de Corinthians e Bahia, há seis brasileiros já garantidos na fase de grupos. Veja a lista abaixo:

🔰 Botafogo - campeão da Libertadores de 2024

🔰 Flamengo - campeão da Copa do Brasil de 2024

🔰 Palmeiras - 2º colocado no Brasileirão de 2024

🔰 Fortaleza - 4º colocado no Brasileirão de 2024

🔰 Internacional - 5º colocado no Brasileirão de 2024

🔰 São Paulo - 6º colocado no Brasileirão de 2024