Volante do Bahia, Caio Alexandre teve uma boa temporada pelo Bahia, ajudando o time a conquistar uma vaga na Pré-lIbertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador projetou suas expectativas para a competição sul-americana.

- A expectativa é sempre muito alta, a gente ficou muito feliz por ter conseguido conquistar o objetivo da temporada que era botar o Bahia na Libertadores novamente depois de 35 anos. A gente fala que a torcida é sempre o nosso 12º jogador. Ela nos abraça e nos apoiou o ano inteiro, em todos os jogos - iniciou Caio, antes de completar:

- A gente fica feliz e espera fazer um 2025 muito forte para entregar os melhores resultados possíveis, porque eles merecem (os torcedores), são milhões de apaixonados que vivem o Bahia intensamente. Nós também vivemos! A gente ama o clube e quer estar sempre entregando o melhor resultado - concluiu, em entrevista ao Lance! no futebol solidário de Talles Magno x Hugo Souza.

O Bahia terminou o Brasileirão de 2024 na oitava colocação com 53 pontos marcados (15 vitórias, oito empates e 15 derrotas). A equipe conhecerá seus adversários na Pré-Libertadores nesta quinta-feira, quando haverá o sorteio dos grupos e confrontos.

Os sorteios das fases preliminares da Libertadores 2025 e da Sul-Americana 2025 acontece nesta quinta-feira (19), às 12h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Conmebol no YouTube.

A competição terá início em 5 de fevereiro, com a primeira fase se estendendo até 12 de março. Já o sorteio oficial dos grupos está programado para 19 de março, com as partidas começando no dia 2 de abril.