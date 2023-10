Mesmo com gol do Atlético Nacional com Daniela Montoya aos 33 minutos, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e garantiu a classificação para a decisão da Libertadores Feminina, seguindo firme no sonho do segundo título consecutivo. As atuais campeãs agora esperam a outra semifinal entre Corinthians e Internacional, que se enfrentaram na quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.