A outra semifinal é entre brasileiros: Corinthians x Internacional. O duelo acontece na quarta-feira (18), às 23h30 (de Brasília). Para o Timão, é a chance de se isolar como o maior vencedor da Libertadores Feminina, com quatro títulos. Hoje, o clube divide o posto com o São José, ambos com três conquistas. Do lado colorado, é o sonho de chegar na decisão em sua primeira participação no torneio.