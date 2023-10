Thalys chegou ao Palmeiras em 2021, após destaque no futebol alagoano. Já no ano seguinte, o jovem teve um ótimo desempenho pelo sub-17, conquistando os títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da categoria. Ainda, o jovem terminou a temporada com 15 gols marcados em 31 jogos.