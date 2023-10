Desta forma, pedimos uma posição da Diretoria Executiva quanto à necessidade de revisão das práticas autoritárias do Departamento do Interior. Esperamos que aqueles que compõem esse departamento tenham o mínimo de preparo, decoro e aptidão para ocupar cargos tão importantes. Sugerimos a avaliação quanto à substituição do quadro diretivo do departamento em seus respectivos cargos diante do risco iminente de se perder todo o trabalho construído por décadas.