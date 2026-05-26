Flamengo encara o Cusco buscando a história na Libertadores

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O Flamengo enfrenta o Cusco nesta terça-feira (26), no Maracanã, pela sexta rodada do Grupo A da Libertadores, buscando fazer história. Líder isolado da chave com 13 pontos em cinco partidas, a equipe carioca joga para confirmar a liderança geral e estabelecer a melhor campanha do clube em uma fase de grupos do torneio continental.

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Uma vitória em casa garante ao Mais Querido 16 pontos, marca já alcançada em duas ocasiões. Contudo, qualquer resultado positivo fará com que o time comandado por Leonardo Jardim tenha saldo de gols superior aos das participações rubro-negras mais bem-sucedidas nesta etapa da competição.

A melhor campanha do Flamengo na fase de grupos aconteceu na edição de 2022 — ano em que se sagrou campeão —, quando obteve cinco vitórias e um empate, com 15 gols marcados e seis sofridos, um saldo de nove gols positivos. Em 2007, a pontuação foi a mesma, mas com dez gols pró e quatro contra, gerando um saldo de seis gols.

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Como a equipe rubro-negra entra na rodada final de 2026 com um saldo atual de +9, um triunfo diante da equipe peruana elevará o número para no mínimo +10, isolando o início da atual campanha como o melhor da história do clube.

Vitória sobre o Cusco dá ao Flamengo a melhor campanha do clube na história da fase de grupos da Libertadores (Arte: Lance!)

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Flamengo tem títulos após campanhas ruins na fase de grupos

A consistência na primeira fase deste ano supera o desempenho do Flamengo na última temporada, na qual conquistou o tetracampeonato da Libertadores. Em 2025, o Rubro-Negro somou 11 pontos no Grupo C, com três vitórias, dois empates e uma derrota, avançando na segunda colocação atrás da LDU devido ao saldo de gols.

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Em 2019, o clube avançou na liderança do Grupo D com 10 pontos, empatado com LDU e Peñarol, levando a vantagem nos critérios de desempate após somar três vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar do primeiro lugar, o desempenho fez com que o Mais Querido decidisse os duelos de quartas de final e semifinal fora de casa.

Na primeira conquista do clube, em 1981, o regulamento da competição determinava dois pontos por vitória. Naquele ano, o Flamengo finalizou a primeira fase com os mesmos oito pontos do Atlético-MG no Grupo 3, acumulando duas vitórias e quatro empates em seis jogos, o que exigiu uma partida extra de desempate para a definição da vaga.

Campanhas do Flamengo na fase de grupos em anos que foi campeão da Libertadores (Arte: Lance!)

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Melhor campanha do clube e da Libertadores

O Flamengo entra em campo defendendo a melhor campanha desta edição de Libertadores, o que garantiria o mando de campo no jogo da volta contra qualquer equipe no mata-mata. O clube nunca atingiu tal feito.

Em 2022, atual recorde de pontos rubro-negro, o bom desempenho não foi suficiente para superar Palmeiras e River Plate, deixando o Flamengo com a terceira colocação geral. Em 2007, quando também fez 16 pontos na fase de grupos, o Rubro-Negro foi superado pelo Santos na disputa pela melhor campanha.

Neste ano, além do Flamengo, outras duas equipes entram na última rodada com 13 pontos somados. Os argentinos Independiente Rivadavia, no Grupo C, e Rosario Central, no Grupo H, são os principais concorrentes da equipe carioca à melhor campanha, mas levam desvantagem no saldo de gols e em gols marcados, respectivamente.

Flamengo: 13 pontos, 11 gols pró, 2 gols contra (+9) Rosario Central: 13 pontos, 9 gols pró, 0 gol contra (+9) Ind. Rivadavia: 13 pontos, 12 gols pró, 5 gols contra (+7)

Adversário do Flamengo na rodada final, o Cusco ocupa a última posição do Grupo A com um ponto ganho e está eliminado do torneio. No outro confronto da chave, o Independiente Medellín, segundo colocado com sete pontos, enfrenta o Estudiantes, que soma seis pontos, na disputa pela última vaga do grupo para as oitavas.

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