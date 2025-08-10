Na noite de 31 de julho de 2008, em São Januário, o Vasco viveu uma montanha-russa emocional em um dos jogos mais marcantes de sua campanha naquele Campeonato Brasileiro. A goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-MG teve ingredientes de sobra: pressão da torcida, protestos antes e depois do jogo, show em campo, atuação marcante de Edmundo e até uma crise pública escancarada no apito final. O Lance! relembra Vasco 6 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008.

O resultado por si só já seria digno de manchete. Com uma das maiores vitórias da história recente do clube no Brasileirão, o Vasco subiu seis posições na tabela, saindo da zona de rebaixamento direto para o 12º lugar. Além disso, tornou-se o ataque mais positivo da competição naquele momento. Mas o brilho em campo não apagou as tensões internas do clube.

Edmundo, símbolo da vitória, também foi o protagonista de um desabafo. Mesmo ovacionado pela torcida após deixar o campo, criticou companheiros que, segundo ele, se recusaram a jogar. Citou nominalmente Morais, Jean e Leandro Bomfim, aumentando ainda mais a instabilidade interna que o clube vivia na temporada.

Do lado atleticano, o cenário foi de completo colapso. A goleada em campo selou a demissão do técnico Alexandre Gallo, que deixou o comando do time ainda nos vestiários. O Atlético, embora fora da zona de rebaixamento, afundava em crise, e o vexame no Rio de Janeiro acelerou decisões na diretoria mineira.

Vasco 6 x 1 Atlético-MG no Brasileirão 2008

A partida começou sob tensão. Torcedores do Vasco protestavam contra jogadores e diretoria, após dias turbulentos e decisões questionadas nos bastidores. O clima era pesado, mas bastaram os primeiros minutos de bola rolando para a equipe transformar a pressão em energia. A cada gol, a tensão virava euforia. A cada lance, o time ganhava confiança.

continua após a publicidade

Edmundo abriu o caminho com oportunismo, Wagner Diniz brilhou com dois gols, Madson encantou com um golaço e Leandro Amaral mostrou frieza na finalização. Mais do que os números no placar, o que se viu foi uma equipe jogando com intensidade, disciplina tática e personalidade — uma resposta rara em meio à crise.

A goleada também teve papel simbólico: mostrou que o Vasco de 2008 tinha capacidade técnica para sair da parte de baixo da tabela, embora faltasse estabilidade emocional e organizacional. Os dias seguintes mostrariam que a crise institucional ainda era profunda, mas, ao menos naquela noite, o torcedor cruzmaltino pôde comemorar.

A vitória histórica em São Januário é lembrada até hoje não só pelo placar, mas por tudo o que a cercou: a tensão nos bastidores, a explosão em campo, a demissão no adversário, os aplausos nas arquibancadas e o “piti” do craque que foi protagonista no gramado e no microfone.

Como foi o jogo

O Vasco começou o jogo pressionado e cheio de incertezas. Morais e Luizão se recusaram a atuar, e Leandro Bomfim foi vetado pouco antes do início da partida. Para piorar, o meia Byro se machucou aos 4 minutos e teve que ser substituído. Tudo indicava mais uma noite difícil em São Januário.

Mas Edmundo não quis saber de crise. Aos 13 minutos, após falha do goleiro Edson, abriu o placar para o Vasco. Dois minutos depois, o Atlético empatou em jogada individual de Jael, com desvio da defesa. Mas foi só. A partir dali, o time carioca tomou conta da partida.

Eduardo Luiz marcou de cabeça após escanteio cobrado por Edmundo, e Madson fez um golaço de cobertura aos 34 minutos, mesmo após tropeçar na bola. O Vasco foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, com domínio técnico e físico diante de um adversário completamente desorganizado.

O segundo tempo começou com o time da casa ainda mais incisivo. Logo aos dois minutos, Wagner Diniz fez o quarto. Aos seis, Leandro Amaral marcou de cabeça após assistência do mesmo Wagner Diniz. E aos 15, o lateral ainda faria o sexto, após belo passe de Edmundo em contra-ataque rápido.

Com 6 a 1 no placar, o técnico Antônio Lopes substituiu Edmundo aos 27 minutos. Ovacionado pela torcida, o camisa 10 não escondeu a irritação e criticou publicamente a decisão. No banco, Alex Teixeira, que entrou em seu lugar, teve atuação apática, caminhando em campo até o apito final.

O Atlético-MG, sem reação, assistiu passivamente ao show vascaíno. A zaga falhou em todos os gols e o meio-campo não ofereceu resistência. A atuação foi tão fraca que, ao fim da partida, a diretoria anunciou a demissão de Alexandre Gallo, substituído interinamente por Marcelo Oliveira.

Destaques da partida

Edmundo: Um gol, duas assistências e envolvimento direto em quatro lances de gol. Saiu irritado, mas foi o nome do jogo. Wagner Diniz: Dois gols e uma assistência, dominando o corredor direito com velocidade e precisão. Madson: Marcou um golaço de cobertura mesmo após escorregar. Participativo, veloz e decisivo. Atlético-MG: Defesa desorganizada, meio-campo vulnerável e goleiro inseguro. Noite para esquecer.

Ficha técnica - Vasco 6 x 1 Atlético-MG

Data: 31 de julho de 2008

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Rodada: 16ª rodada – Campeonato Brasileiro Série A

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Gols:

13' Edmundo (VAS), 15' Jael (CAM), 24' Eduardo Luiz (VAS),

34' Madson (VAS), 47' Wagner Diniz (VAS), 51' Leandro Amaral (VAS), 60' Wagner Diniz (VAS)

Vasco – Técnico: Antônio Lopes

Roberto; Eduardo Luiz, Victor, Jorge Luiz, Anderson Santos; Wagner Diniz, Souza, Byro (Marquinho, 4'), Madson (Edu Pina); Edmundo (Alex Teixeira, 72'), Leandro Amaral

Atlético-MG – Técnico: Alexandre Gallo

Edson; Mariano, Marcos, Vinícius, César Prates; Francis, Serginho, Gedeon (Rafael Miranda), Petkovic (Márcio Araújo); Jael (Eduardo), Raphael Aguiar