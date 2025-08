Técnico do Vasco, Diniz tem dados preocupantes nos últimos 30 jogos pelo Brasileirão

Mais uma derrota. Ao todo já são três dentro dos últimos sete jogos do Vasco sob o comando de Diniz, além dos quatro empates. A sequência de resultados negativos faz o alerta ficar ainda mais aceso diante do momento na temporada.

continua após a publicidade

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A sequência negativa de Diniz não é um fato novo na carreira do técnico, que acumula números preocupantes nos últimos anos. Entre 2024 e 2025, o técnico disputou 30 jogos do Brasileirão e venceu apenas cinco. Somente 15 pontos de 90 disputados.

Nesses dois anos, Diniz também disputou o Brasileirão com o Fluminense e o Cruzeiro. O técnico conquistou apenas três vitórias. Duas no comando da equipe mineira e uma pelo Tricolor, justamente contra o Vasco. Nove pontos de 66 disputados somando os dois clubes.

continua após a publicidade

➡️ ANÁLISE: Discurso de Diniz após derrota mostra desconexão com realidade do Vasco

Outro dado preocupante sobre o trabalho de Diniz quando se trata de Brasileirão é o número de derrotas. Entre os anos de 2018 e 2025, o técnico do Vasco já disputou 194 partidas na competição. Até hoje são 73 vitórias, 49 empates e 72 derrotas. O treinador está há um jogo de igualar a estatística entre vitórias e derrotas.

A defesa também é algo que preocupa neste dois anos. Somando 2024 e 2025, no total, os três times comandados por Diniz sofreram 45 gols. Entre Cruzeiro, Fluminense e Vasco, o Tricolor foi a equipe que mais foi vazada com o técnico: 19 gols.

continua após a publicidade

O Vasco tem a chance de dar a volta por cima na temporada e com Diniz na quinta-feira (7). O Cruz-Maltino volta a campo para reencontrar o CSA, em São Januário, no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.