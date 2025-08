Jornalista detona Fernando Diniz e time do Vasco: ‘Espírito fracassado’

Em jogo de reviravoltas realizado nesse sábado (2), o Vasco foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 2. Após a partida, o jornalista Fernando Campos, da "Cazé TV", usou palavras duras para analisar o momento cruz-maltino. Em seu perfil na rede social "X", o comentarista mostrou bastante pessimismo em relação ao futuro do clube carioca em 2025.

- Eu não consigo ver esse Vasco dando certo. O trabalho do departamento de futebol é abaixo da crítica, o elenco é fraco tecnicamente e fisicamente, o Diniz sempre morre abraçado com suas teimosias que deixam o time exposto e o mental inexiste. O time é frágil em todos os sentidos, tem espírito fracassado e é zero equilibrado. Sempre uma montanha-russa que te leva ao caos. É o clube mais desgastante do planeta. Disparado - publicou Donan.

Apesar de o jornalista, apontar "espírito fracassado" no time do Vasco, Fernando Diniz rechaçou que o problema da sua equipe tenha sido psicológico. Para o comandante cruz-maltino, o jogo foi equilibrado e decidido nos detalhes.

- Psicologicamente não tem o que falar. A equipe tomou dois gols, reagiu e poderia ter feito o terceiro antes do Mirassol. O problema não foi psicológico hoje, não tem nada a ver e não tem que abalar nada. Temos é que ser fortes e buscar resultado. Vai abalar o que o psicológico? Temos que parar de errar e fazer o que temos de fazer: começar a ganhar jogo - disse.

Como foi a derrota do Vasco contra o Mirassol?

Em uma partida que teve cinco gols no segundo tempo, o Mirassol bateu o Vasco por 3 a 2 nesse sábado (2), no interior paulista, subiu na tabela de classificação do Brasileirão e deixou a equipe cruz-maltina sob risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Negueba, Chico da Costa e Alesson marcaram para os donos da casa, enquanto Puma Rodríguez e Vegetti descontaram para os cariocas.

Com o resultado, o Mirassol chegou aos 28 pontos e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco, por sua vez, estacionou nos 15 pontos e entrará no Z-4 se o Santos não perder para o Juventude na segunda-feira (4). Na quinta-feira (7), o cruzmaltino recebe o CSA pelo jogo de volta da Copa do Brasil.