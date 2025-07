Os gols foram marcados por Bebeto, garantindo a classificação do Vasco para a final do Campeonato Brasileiro.

No dia 10 de dezembro de 1989, o Vasco venceu o Internacional por 2 a 0 no Beira-Rio.

No dia 10 de dezembro de 1989, o Vasco da Gama calou o Beira-Rio ao vencer o Internacional por 2 a 0, com dois gols de Bebeto, e carimbou seu passaporte para a final do Campeonato Brasileiro. A vitória fora de casa, válida pela última rodada do quadrangular semifinal, colocou o time carioca na decisão contra o São Paulo e representou um dos jogos mais marcantes da trajetória vascaína rumo ao título nacional daquele ano. O Lance! relembra Internacional 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1989.

Internacional 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1989

Diante de um Inter que precisava vencer para avançar, o Vasco fez valer sua experiência e talento ofensivo para sair vitorioso mesmo atuando em um estádio lotado e sob forte pressão. A estrela da tarde foi o atacante Bebeto, que marcou aos 17 e aos 25 minutos do segundo tempo, garantindo a vaga cruz-maltina na grande final da competição.

Jogo truncado no primeiro tempo

A partida começou tensa e equilibrada. O Internacional, jogando em casa, tinha o apoio da torcida e buscava o gol desde o início, pressionando principalmente com Maurício e Marquinho, que tentavam furar a defesa bem postada dos cariocas. O Vasco, por sua vez, mostrava-se cauteloso, apostando em contra-ataques puxados por Bismarck e Tato, com Sorato e Bebeto se movimentando bastante no ataque.

Apesar do volume de jogo, a etapa inicial terminou sem gols. O Colorado encontrava dificuldades para superar a linha defensiva composta por Marco Aurélio, Quiñónez e Mazinho, enquanto o Vasco também não conseguia finalizar com perigo, mesmo explorando espaços deixados pelo adversário.

Bebeto decide no segundo tempo para o Vasco

Na volta do intervalo, o técnico Nelsinho Rosa (à época no Vasco) manteve a formação e confiou na mobilidade de seu ataque. E foi justamente Bebeto, então com 25 anos e vivendo grande fase, quem desequilibrou a semifinal. Aos 17 minutos, após jogada rápida pela direita, o camisa 9 recebeu em profundidade e finalizou com categoria para abrir o placar no Beira-Rio.

O gol silenciou a torcida colorada e obrigou o Internacional a se lançar ainda mais ao ataque. No entanto, o desespero do time da casa abriu ainda mais espaço para os contra-ataques vascaínos — e aos 25 minutos, Bebeto apareceu novamente, dessa vez completando uma jogada construída por Tato e Zé do Carmo, batendo firme e vencendo o goleiro Ademir Maria para marcar o segundo.

A partir daí, o Vasco controlou o jogo com inteligência, segurou a pressão do Inter e administrou a vantagem até o apito final. O Internacional, sem forças para reagir, foi eliminado em pleno Beira-Rio, enquanto o Vasco comemorava uma classificação histórica.

O caminho até a final

A campanha vascaína na fase final do Brasileirão de 1989 foi consistente. No quadrangular semifinal, que reunia também São Paulo, Atlético-MG e Internacional, o time carioca somou os pontos decisivos nas últimas rodadas e mostrou maturidade para jogar fora de casa. A vitória sobre o Inter selou a vaga na decisão e preparou o palco para o duelo com o São Paulo, que também venceu na rodada e garantiu o primeiro lugar do grupo.

Na grande final, o Vasco confirmaria sua superioridade com uma vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor paulista, no Maracanã, conquistando assim seu primeiro título brasileiro, coroado pela fase artilheira de Bebeto e a solidez do elenco comandado por Nelsinho Rosa.

Ficha técnica – Internacional 0 x 2 Vasco

Data: 10 de dezembro de 1989

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS

Competição: Campeonato Brasileiro – Semifinal (última rodada da 2ª fase)

Placar: Internacional 0 x 2 Vasco

Gols: Bebeto (VAS) aos 62’ e 70’

Internacional: Ademir Maria; Chiquinho, Norton, Casemiro, Norberto; Luvanor, Bonamigo, Marquinho, Maurício; Nélson Bertollazzi, Zé Carlos

Técnico: Sérgio Cosme

Vasco: Acácio; Luís Carlos Winck, Marco Aurélio, Hólger Quiñónez, Mazinho; Zé do Carmo, Marco Antônio Boiadeiro, Tato, Bismarck; Sorato, Bebeto

Técnico: Nelsinho Rosa