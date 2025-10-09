O Vasco virou um clássico contra o Fluminense, vencendo por 4 a 3, com gols de Romário.

O Vasco é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, marcado não apenas por títulos, mas também por reações heroicas e viradas inesquecíveis. Ao longo de sua história, o Gigante da Colina protagonizou momentos em que parecia estar derrotado, mas encontrou forças para transformar a desvantagem em triunfo, muitas vezes diante de rivais históricos ou em competições decisivas. O Lance! relembra as maiores viradas do Vasco na história.

Essas vitórias épicas não só entraram para a memória do torcedor, mas também se consolidaram como parte da identidade vascaína: a de um clube que nunca se entrega e que sabe renascer mesmo nas situações mais improváveis. Entre finais continentais, clássicos e partidas de peso no Brasileirão, o Vasco já protagonizou viradas que entraram para o imaginário coletivo do futebol.

Neste texto, vamos relembrar as cinco maiores viradas da história do Vasco, partidas que sintetizam a garra, a tradição e a paixão de um dos clubes mais emblemáticos do país.

Maiores viradas do Vasco da Gama na história

1. A Virada do Século – Palmeiras 3 x 4 Vasco (Copa Mercosul 2000)

Impossível falar de viradas e não citar a mais icônica: a final da Copa Mercosul de 2000, conhecida como Virada do Século. Em pleno Parque Antártica, o Vasco perdia por 3 a 0 para o Palmeiras ainda no primeiro tempo, jogando com um a menos após a expulsão de Júnior Baiano.

Mas no segundo tempo, Romário liderou uma reação histórica: marcou três gols, comandou o time e levou o Vasco ao triunfo por 4 a 3, conquistando um título internacional de maneira épica. Esse jogo é considerado por muitos torcedores como a maior partida da história vascaína.

2. Vitória incrível no Brasileirão (Brasileirão 2000)

Em um clássico contra o Fluminense, válido pelo Brasileirão, o Vasco também escreveu um capítulo emocionante. Após sair atrás no placar, o time buscou forças para virar para 4 a 3, com gols de Romário e companhia.

O jogo ficou marcado como uma das maiores viradas em clássicos cariocas, reforçando a fama do Vasco de jamais se entregar contra rivais.

3. Vasco 3 x 2 Internacional (Brasileirão 2010)

Na década seguinte, foi a vez de o Vasco mostrar poder de reação contra o Internacional. O Colorado abriu vantagem, mas o Gigante da Colina conseguiu virar para 3 a 2, em um duelo eletrizante pelo Brasileirão.

A vitória foi emblemática não apenas pelo placar, mas também pela forma como o time se impôs diante de um adversário de peso, mostrando a força de São Januário em jogos decisivos.

4. Momento épico na Copa Sul-Americana 2011

Jogando fora de casa, pela Copa Sul-Americana, o Vasco deu uma demonstração de personalidade. Contra o Universitário, no Peru, o time perdeu por 2 a 0. Porém, buscou a virada em São Januário e construiu uma goleada por 5 a 2. Na partida da volta, o time ainda chegou a estar perdendo por 2 a 1 no início do segundo tempo.

Essa partida reforçou a presença internacional do clube e mostrou que o Vasco também é capaz de grandes reações, levando a torcida à loucura com um futebol de imposição ofensiva.

5. Vasco 2 x 1 Flamengo (Carioca 2012)

Clássico é sempre diferente, e virar um jogo contra o maior rival tem um sabor especial. Em 2012, o Vasco saiu atrás do Flamengo, mas conseguiu virar para 2 a 1, garantindo uma vitória inesquecível no Brasileirão.

Esse resultado reforçou a rivalidade centenária entre os clubes e se tornou uma das viradas mais lembradas em clássicos cariocas da última década.