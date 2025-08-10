O Campeonato Brasileiro de 2002 começou com grandes expectativas para o Vasco. Com um elenco em reformulação e a chegada de nomes experientes, como o meia sérvio Dejan Petkovic, a equipe esperava usar o fator casa para iniciar bem a caminhada. No entanto, a estreia em casa não saiu como o esperado. Em pleno São Januário, o time cruz-maltino foi superado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, que contou com atuação decisiva de Mancini e uma defesa sólida para garantir os três pontos fora de casa. O Lance! relembra Vasco 1 x 2 Atlético-MG no Brasileirão 2002.

A estreia de Petkovic movimentou os bastidores vascaínos naquela semana. Ídolo no futebol brasileiro desde os tempos de Flamengo, o sérvio desembarcava em São Januário como esperança técnica para um Vasco que buscava equilíbrio entre juventude e experiência. A expectativa da torcida era de brilho imediato. Em campo, porém, o que se viu foi um time ainda desentrosado, com dificuldades na transição e vulnerável defensivamente.

O Atlético-MG, treinado por Geninho, aproveitou os espaços e foi letal nos momentos certos. A equipe mineira, que também passava por um processo de reconstrução, mostrou mais eficiência e controle emocional, mesmo jogando fora de casa. Mancini foi o nome do jogo. Com movimentação inteligente e presença ofensiva, ele desequilibrou a partida com um gol e boas participações nas jogadas de ataque.

Para o Vasco, a derrota serviu como alerta. A empolgação com a chegada de reforços esbarrou em problemas táticos e falta de entrosamento. Petkovic, embora tenha mostrado alguns lampejos técnicos, ainda buscava ritmo e adaptação ao novo clube. A torcida, que lotou São Januário esperando uma estreia triunfal, saiu frustrada com o resultado e com o desempenho coletivo da equipe.

O jogo marcou também o início de uma campanha irregular do Vasco naquele campeonato. O time, comandado por Antônio Lopes, alternaria bons e maus momentos ao longo da temporada. Já o Atlético-MG ganhava moral com o resultado, quebrando o tabu em São Januário e iniciando o Brasileirão com um importante resultado fora de casa.

Como foi o jogo

Desde o apito inicial, o Atlético-MG mostrou que não estava em São Januário apenas para se defender. Com marcação alta e transições rápidas, a equipe mineira surpreendeu o Vasco e chegou ao primeiro gol ainda no primeiro tempo. Mancini, em jogada individual, venceu a marcação e abriu o placar, esfriando o ambiente no estádio cruzmaltino.

O Vasco tentou responder, mas não encontrava fluidez na criação. Ramón, Petkovic e Bruno Lazaroni não conseguiam conectar o meio com o ataque, e o time dependia das investidas individuais de Washington e Ely Thadeu. A defesa do Galo, bem postada com Nem e Ronildo, neutralizou a maior parte das ações ofensivas vascaínas.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu. O Atlético ampliou com Júlio César, em uma jogada rápida pela esquerda, pegando a zaga do Vasco desarrumada. Com 2 a 0 no placar, o técnico Antônio Lopes fez mudanças, colocando Cadu e Siston na tentativa de reverter o panorama. O time carioca melhorou e descontou com Petkovic, que marcou em cobrança de falta — único momento de brilho na estreia do camisa 10.

Apesar da pressão final e do apoio da torcida, o Vasco não conseguiu empatar. O Atlético-MG segurou a vantagem com solidez e inteligência. O apito final decretou o início com o pé esquerdo para o Vasco e a quebra da festa planejada para Petkovic, que teria uma longa temporada de altos e baixos com a camisa cruzmaltina.

Ficha técnica - Vasco 1 x 2 Atlético-MG

Data: 14 de agosto de 2002

Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Rodada: 1ª rodada – Campeonato Brasileiro Série A

Árbitro: não informado

Gols: Mancini (22' 1ºT), Júlio César (55' 2ºT), Petkovic (cobr. falta, 81' 2ºT)

Vasco – Técnico: Antônio Lopes

Fábio; Henrique, Marcelo Magalhães, Géder, Wederson; Wellington Monteiro, Bruno Lazaroni, Petkovic (Cadu, 21'); Ramón (Siston, 81'), Washington, Ely Thadeu (Anderson Costa)

Atlético-MG – Técnico: Geninho

Eduardo; Nem, Ronildo, Carlos Gutiérrez, Neguette; Alexandre, Paulinho, Hélcio Alisk, Mancini; Renaldo (Kim, 64'), Júlio César (Genalvo, 55')