Por onde anda Fabão, ex-zagueiro do São Paulo?

Para que uma equipe de futebol consiga alcançar o topo do mundo, não basta apenas um meio-campo criativo ou um ataque fatal; é preciso um sistema defensivo formado por jogadores que imponham respeito imediato aos adversários. Na inesquecível temporada de 2005 do São Paulo Futebol Clube, um dos homens de confiança encarregados dessa missão ingrata, mas fundamental, era o zagueiro baiano José Fábio Alves Azevedo, eternizado no esporte simplesmente como Fabão. O Lance! responde por onde anda Fabão.

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Dono de um vigor físico impressionante, uma impulsão invejável e um semblante sempre sério que intimidava qualquer atacante, Fabão personificou a figura do "zagueiro-raiz" no futebol brasileiro da primeira década dos anos 2000. Ele não era o responsável por saídas de bola refinadas ou lançamentos plásticos, mas entregava exatamente o que os técnicos exigiam de sua posição: rebatidas precisas, vitórias em divididas pelo alto e uma proteção inegociável à grande área de sua equipe.

Ao longo de quase vinte anos de carreira como atleta profissional, ele construiu uma biografia de respeito e rodagem internacional. Diferente de muitos jogadores que encontram o auge na juventude, a melhor e mais lembrada fase da vida esportiva do defensor ocorreu quando ele já possuía boa experiência tática, transformando-se em um pilar de liderança para os elencos que integrou. Suas passagens por gigantes do futebol brasileiro e por ligas do exterior atestam a regularidade que o manteve no topo.

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O carinho dos torcedores, em especial da massa são-paulina, foi conquistado não apenas com desarmes, mas com uma surpreendente contribuição ofensiva nos momentos em que a história mais exigia. O zagueiro tinha a rara capacidade de aparecer como elemento surpresa em bolas paradas, convertendo a força de sua marcação em cabeçadas decisivas que garantiram taças cobiçadas para as galerias dos clubes que defendeu.

Atualmente, mais de uma década após pendurar as chuteiras e abandonar as concentrações, a vida de Fabão tomou um rumo diferente, distante do esporte profissional. O ex-zagueiro redirecionou a mesma dedicação e a postura focada que exibia dentro de campo para o mundo corporativo, construindo uma nova e próspera trajetória na região Centro-Oeste do país.

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O auge no Morumbi e o mundo a seus pés

Revelado pelo Bahia e com passagem pelo Flamengo nos anos 90, Fabão chamou definitivamente a atenção do cenário nacional após uma excelente temporada pelo Goiás em 2003. Suas atuações seguras o levaram a ser contratado pelo São Paulo em 2004, iniciando a fase mais vitoriosa de sua carreira. No Morumbi, ele encontrou o ecossistema perfeito sob os comandos táticos de Emerson Leão e, posteriormente, de Paulo Autuori, formando um trio de zaga lendário e intransponível ao lado de Diego Lugano e Alex Silva (ou Edcarlos).

O ano de 2005 consagraria Fabão definitivamente na história do Tricolor Paulista. Após ser campeão do Campeonato Paulista, ele foi peça titular e incontestável na conquista da Copa Libertadores da América, onde viveu seu momento de maior glória individual ao marcar um dos gols na grande final contra o Athletico Paranaense, no Morumbi. A temporada perfeita foi coroada no Japão, onde ele ajudou a parar o poderoso ataque do Liverpool, garantindo o tricampeonato do Mundial de Clubes para o São Paulo. No ano seguinte, ele ainda ergueria a taça do Campeonato Brasileiro pelo clube antes de se transferir para o futebol asiático.

Lista de clubes na carreira de Fabão

A carreira do zagueiro foi marcada por defender as cores de instituições tradicionais no Brasil e também de times da Europa e da Ásia. Abaixo, a lista de equipes que Fabão defendeu profissionalmente:

Bahia

Flamengo

Betis (Espanha)

Córdoba (Espanha)

Goiás

São Paulo

Kashima Antlers (Japão)

Santos

Guarani

Henan Jianye (China)

Comercial-SP

Sobradinho-DF

Goianésia-GO

Por onde anda Fabão?

A despedida oficial de Fabão dos gramados profissionais aconteceu de forma discreta no ano de 2014, quando defendeu o modesto Goianésia-GO durante a disputa do Campeonato Goiano e da Série D do Brasileirão. Aos 49 anos de idade, o ex-zagueiro campeão do mundo é hoje um empresário de sucesso e fixou residência com sua família no luxuoso condomínio Alphaville, localizado na cidade de Goiânia, capital de Goiás.

No mundo dos negócios, ele atua ativamente na área da construção civil, administra suas propriedades rurais voltadas para a pecuária na região Centro-Oeste e trabalha em novos empreendimentos, como o planejamento para a abertura de uma loja de veículos de luxo e uma casa especializada em vinhos. Como curiosidade familiar, Fabão é cunhado do também ex-jogador Josué, seu companheiro de equipe nos tempos gloriosos de Goiás e São Paulo, uma vez que ambos são casados com duas irmãs. Para manter o imponente porte físico da época de jogador, o ex-defensor mantém uma rotina pesada de treinamentos de boxe e jiu-jitsu.