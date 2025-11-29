Final será contra o Flamengo em Lima, no dia 29 de novembro.

Palmeiras chega à sua sétima final da Libertadores em 2025, recorde entre os clubes brasileiros.

Poucos clubes no futebol sul-americano possuem uma ligação tão profunda, dramática e vitoriosa com a Copa Libertadores da América quanto o Palmeiras. Desde os anos 60, o Verdão pavimentou uma trajetória marcada por pioneirismo, frustrações, glórias e uma obsessão que se transformou em identidade. Afinal, quantas finais de Libertadores o Palmeiras tem?

Em 2025, essa história ganha mais um capítulo: o Palmeiras chega à sua sétima final, isolando-se como o clube brasileiro com mais decisões disputadas. O percurso tem de tudo: o papel de pioneiro em 1961, a dureza das batalhas contra Estudiantes em 1968, a redenção de 1999, a dor contra o Boca em 2000, a nova hegemonia construída por Abel Ferreira e a sequência inédita de domínio na década de 2020 — que credencia o clube a brigar pelo título mais uma vez em 2025.

A final desta temporada, marcada para 29 de novembro, em Lima, reabre um confronto épico do futebol brasileiro: Palmeiras x Flamengo, repetindo a decisão de 2021. Se vencer, o Verdão chega ao tetracampeonato, igualando Flamengo e Santos no topo da lista de maiores campeões brasileiros da competição — e consolidando uma das maiores gerações da história do clube.

Antes da finalíssima no Monumental de Lima, relembre todas as decisões de Libertadores que o Palmeiras já disputou e entenda como cada uma moldou a identidade competitiva do clube.

Quantas finais de Libertadores o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem 7 finais de Libertadores na história:

1961 – Vice

1968 – Vice

1999 – Campeão

2000 – Vice

2020 – Bicampeão

2021 – Tricampeão

2025 – Final a disputar (vs Flamengo)

É o recordista entre todos os clubes brasileiros.

1961 – O pioneirismo brasileiro

Oponente: Peñarol (Uruguai)

Resultado: Vice-campeão

O Palmeiras tem a honra de ser o primeiro clube brasileiro a disputar uma final de Libertadores. Em 1961, a equipe da Academia, com nomes como Julinho Botelho e Djalma Santos, enfrentou o poderoso Peñarol. No Uruguai, derrota por 1 a 0 com gol no fim. No Pacaembu, empate por 1 a 1 sacramentou o título uruguaio. Era o início da caminhada verde no continente — e o começo da rivalidade brasileira com o torneio.

1968 – A batalha contra Estudiantes

Oponente: Estudiantes (Argentina)

Resultado: Vice-campeão

Sete anos depois, o Verdão reencontrou o destino. Diante do Estudiantes de "La Bruja" Verón, o Palmeiras alternou momentos de brilho e frustração. Perdeu na Argentina, venceu no Pacaembu e levou a decisão a um jogo extra em Montevidéu. No Centenário, o Estudiantes foi superior e venceu por 2 a 0. Ficava claro que a Libertadores exigia mais do que talento — exigia dureza.

1999 – O fim da espera e a glória do Palmeiras

Oponente: Deportivo Cali (Colômbia)

Resultado: CAMPEÃO

Comandado por Felipão, o Palmeiras montou um dos elencos mais emblemáticos de sua história. Eliminou Corinthians e River Plate até chegar ao Deportivo Cali. Derrota por 1 a 0 na Colômbia; virada por 2 a 1 no Parque Antarctica, com gols de Evair e Oséas. Nos pênaltis, São Marcos, que tanto brilhou naquela Libertadores, assistiu a uma cobrança ir na trave e a decisiva, para fora. O continente era verde pela primeira vez.

2000 – A dor diante do Boca

Oponente: Boca Juniors (Argentina)

Resultado: Vice-campeão

Na temporada seguinte, o Verdão retornou à final. Depois de novo clássico épico contra o Corinthians, a decisão foi contra o Boca de Riquelme e Palermo. Bom empate por 2 a 2 na Bombonera, mas 0 a 0 no Morumbi resultou em derrota nos pênaltis. Roque Júnior e Asprilla desperdiçaram suas cobranças. A frustração seria sentida por anos.

2020 – A redenção do Palmeiras no Maracanã

Oponente: Santos (Brasil)

Resultado: BICAMPEÃO

Em plena pandemia, a final foi excepcionalmente disputada no ano seguinte, em janeiro de 2021. O Palmeiras, de Abel Ferreira, enfrentou o Santos no Maracanã. Um jogo tenso, fechado e marcado pela estratégia. Aos 53 do segundo tempo, o cruzamento de Rony encontrou Breno Lopes, que decidiu de cabeça. O Verdão voltava ao topo após duas décadas.

2021 – O tricampeonato do Palmeiras em Montevidéu

Oponente: Flamengo (Brasil)

Resultado: TRICAMPEÃO

A consagração definitiva veio meses depois. Contra o Flamengo de Gabigol e Arrascaeta, o Palmeiras abriu o placar com Raphael Veiga, sofreu o empate e levou o jogo à prorrogação. Um erro de Andreas Pereira abriu caminho para Deyverson, o "predestinado", marcar o gol do título. Era o terceiro troféu — e o início de uma era de supremacia.

2025 – A decisão que pode mudar tudo

Oponente: Flamengo (Brasil)

Data: 29 de novembro de 2025

Local: Estádio Monumental, Lima (Peru)

Agora, na sétima final da história, o Palmeiras reencontra o Flamengo. É a terceira decisão sob o comando de Abel Ferreira, que já cravou seu nome na história como o maior técnico do clube em competições internacionais.

Se vencer, o Verdão chegará ao tetracampeonato, feito jamais alcançado por um clube brasileiro. A final de Lima tem potencial para se tornar um dos jogos mais emblemáticos da história do futebol nacional.

Resumo histórico do Palmeiras na Libertadores (até nov/2025)

Finais disputadas: 7 (recordista entre brasileiros)