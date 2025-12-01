Primeira camisa do Palmeiras; relembre o uniforme

Após 1942, o clube mudou o nome para Palmeiras, mas manteve o verde, que se tornou um patrimônio afetivo da torcida.

A história da primeira camisa do Palmeiras começa em 1914, quando a comunidade italiana de São Paulo se reunia no Parque Antártica para a fundação de um time que representasse seus costumes, valores e identidade cultural. Nascia o Palestra Italia, com um objetivo claro: unir os imigrantes através do esporte. Essa origem está diretamente ligada à escolha das cores, ao desenho do uniforme inicial e à criação de uma estética que se tornaria uma das mais marcantes do futebol brasileiro. O Lance! apresenta a primeira camisa do Palmeiras.

A primeira camisa do clube era verde-escura, com detalhes brancos e uma tonalidade que remetia tanto às cores da Itália quanto ao significado simbólico de esperança, renovação e força. Diferentemente de outras equipes da época, que adotavam uniformes claros por facilidade de confecção, o Palestra decidiu desde o início fortalecer sua identidade visual com um tom profundo de verde — algo raro entre clubes do Brasil no começo do século XX.

O escudo trazia a cruz de Savóia, símbolo tradicional das famílias italianas do norte e ligado à Casa Real Italiana. Era uma escolha deliberada: o clube queria que a camisa fosse, além de um uniforme esportivo, um símbolo de pertencimento cultural. Essa essência se manteve mesmo após 1942, quando o Palestra foi obrigado a mudar de nome em função da Segunda Guerra Mundial e se tornou Sociedade Esportiva Palmeiras. As cores, porém, não mudaram — e se transformaram em patrimônio afetivo da torcida.

(Palmeirenses Allianz/Divulgação)

História da primeira camisa do Palmeiras

A camisa verde original do Palestra Italia estreou ainda em 1914, nos primeiros treinos e jogos amistosos do clube. Ela era feita de algodão grosso, com gola simples, geralmente branca, e um verde intenso que se tornaria característico. Na época, os uniformes eram costurados manualmente e produzidos em pequenos lotes, mas o clube sempre fez questão de manter o verde como cor predominante, reforçando sua ligação com as raízes italianas.

O primeiro escudo utilizado na camisa era redondo, com a cruz de Savóia no centro, em branco, sobre um fundo verde-escuro. Esse brasão não apenas representava a origem dos fundadores, mas também simbolizava nobreza, coragem e união — valores que o clube, desde o início, desejava transmitir.

continua após a publicidade

Com o passar dos anos, o uniforme sofreu ajustes de tonalidade, corte e proporção, mas o verde nunca deixou de ser a cor mestra. Em 1942, após o decreto que obrigava clubes ligados ao Eixo a abandonarem símbolos e referências de seus países de origem, o Palestra Italia deixou seu nome, mas manteve seu uniforme. O verde atravessou a transição para Palmeiras sem qualquer alteração, reafirmando sua força histórica.

A origem e o significado das cores verde e branca

O verde do Palmeiras não foi escolhido ao acaso: ele carrega uma profundidade cultural e simbólica que diferencia o clube desde sua fundação.

Verde — a essência palestrina

A cor verde foi inspirada na bandeira italiana, mas também carrega outros significados fundamentais: Representa a esperança dos imigrantes que buscavam novas oportunidades no Brasil. Evoca a união e a vitalidade da comunidade italiana. Costuma simbolizar força e renovação, conceitos que sempre acompanharam a trajetória palmeirense. Era uma cor única no futebol paulista da época, reforçando identidade e distinção.

Branco — o complemento simbólico

O branco apareceu desde os primeiros uniformes como cor secundária, geralmente aplicado nas golas, punhos e detalhes. Ele simbolizava paz, união e pureza, além de reforçar a elegância e a simplicidade do uniforme palestrino.

A combinação entre verde e branco gerou uma estética imediatamente reconhecível, que influenciou escudo, bandeiras e até a cultura da torcida.

Da camisa do Palestra ao manto do Palmeiras: uma transição histórica

Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e decidiu enfrentar as Potências do Eixo, clubes com nomes ou referências a Alemanha, Itália e Japão foram obrigados a mudar de identidade. O Palestra Italia sofreu forte pressão, mas encontrou no nome Palmeiras a continuidade de sua história.

O uniforme, no entanto, permaneceu inalterado — e esse detalhe é fundamental para entender a força simbólica da camisa alviverde. Mesmo sem o nome italiano, o verde seguiu representando a herança cultural do clube. Após a mudança, o escudo foi remodelado, incorporando o "P" estilizado e mais tarde as estrelas que representavam títulos importantes.

A camisa branca, que já existia como uniforme alternativo desde os anos 1910, ganhou força nas décadas seguintes, tornando-se parte central da identidade visual do clube. Porém, o verde sempre permaneceu como sinônimo de Palmeiras.

A evolução estética do uniforme ao longo das décadas

A primeira camisa palestrina passou por transformações importantes:

1914–1915: o verde original

Camisa verde-escuro, gola branca e escudo com cruz de Savóia. Modelo simples e simbólico.

Década de 1920: escudos variados

Estilos diferentes da cruz de Savóia passaram a ser usados, sempre sobre fundo verde.

Década de 1930: profissionalização

Modelos mais ajustados ao corpo e com tecidos superiores começaram a ser adotados.

1942: mudança para Palmeiras

O escudo mudou, mas as cores permaneceram, reafirmando o verde como patrimônio.

Décadas seguintes:

Variações sutis de tonalidade, modernização do desenho das golas, introdução de números e ajustes na modelagem. Hoje, o uniforme do Palmeiras é moderno, tecnológico e reconhecido mundialmente — mas sua essência está totalmente ligada à camisa verde de 1914.

Curiosidades sobre a primeira camisa do Palmeiras

A cor verde foi escolhida para destacar a origem italiana do clube. A cruz de Savóia foi o primeiro símbolo estampado na camisa. O verde se manteve intacto mesmo após a mudança de nome durante a guerra. A camisa branca, hoje clássica, já existia desde os anos iniciais. O Palmeiras é um dos poucos clubes brasileiros cuja cor principal quase não mudou ao longo do século.

