A vitória na Taça Savoia impulsionou o Palestra a competir oficialmente, destacando-se na Liga Paulista de Futebol com um espírito de união e força coletiva da comunidade italiana.

Em 1915, o clube conquistou sua primeira Taça Savoia, vencendo o Savoia Futebol Clube por 2 a 0, um marco que simbolizou a afirmação da identidade italiana em São Paulo.

O Palestra Itália foi fundado em 26 de agosto de 1914 por imigrantes italianos, com a proposta de representar a colônia italiana no futebol paulista.

No início do século XX, São Paulo vivia uma transformação intensa. A industrialização e a chegada em massa de imigrantes europeus, principalmente italianos, modificavam a paisagem e a cultura da cidade. Em meio a esse cenário, a comunidade italiana buscava afirmação social — e o futebol, que se popularizava rapidamente, tornava-se o símbolo perfeito para expressar orgulho e pertencimento. O Lance! relembra o primeiro título da história do Palmeiras.

Foi nesse contexto que nasceu o Palestra Itália, em 26 de agosto de 1914. Fundado por trabalhadores e empresários italianos, o clube tinha um objetivo claro: representar a colônia italiana no futebol paulista. O nome "Palestra" — que em italiano significa "academia" ou "local de treino" — refletia os valores de disciplina, força e união.

A fundação foi apoiada pelo cônsul da Itália em São Paulo, e o clube rapidamente se tornou o ponto de encontro dos imigrantes. O uniforme verde-escuro e branco simbolizava as cores da bandeira italiana, e o espírito de comunidade transbordava dentro e fora de campo. O Palestra nasceu popular, vibrante e ambicioso — e, em pouco tempo, transformaria essa paixão em vitórias.

A primeira oportunidade veio logo no ano seguinte, em 1915, quando o jovem clube disputou a Taça Savoia, um torneio amistoso que se tornaria lendário. A conquista daquela taça marcaria o início da gloriosa história do atual Palmeiras, um dos clubes mais vencedores do Brasil.

Primeiro título da história do Palmeiras

A Taça Savoia de 1915: o primeiro troféu palestrino

A Taça Savoia foi organizada como um jogo de confraternização entre o Palestra Itália e o Savoia Futebol Clube, outro time formado por italianos que viviam em São Paulo. A partida, disputada no Velódromo Paulista, tinha um simbolismo especial: era a celebração da união e da força da colônia italiana na cidade.

O Palestra, comandado por Bianco e Ferrari, dominou a partida e venceu por 2 a 0, garantindo o primeiro título de sua história. Os gols foram muito festejados nas arquibancadas, repletas de imigrantes que enxergavam naquela vitória uma afirmação de identidade e pertencimento.

O troféu, entregue pelo cônsul da Itália, foi batizado em homenagem à Casa Real de Savoia — a família que reinava na Itália à época. Pequeno, mas simbólico, o prêmio representou o nascimento de um sentimento que ultrapassaria gerações: o orgulho de ser palestrino.

A partir daquele dia, o Palestra Itália deixou de ser apenas um clube social de imigrantes. Tornou-se uma paixão popular, capaz de unir famílias, bairros e comunidades sob a mesma bandeira verde.

A expansão de um clube e a formação de uma identidade

O título da Taça Savoia impulsionou o Palestra Itália a competir oficialmente. Em 1916, o clube ingressou na Liga Paulista de Futebol, enfrentando os poderosos Paulistano, Germânia e Corinthians. Mesmo sem estrutura comparável, o Palestra rapidamente se destacou pela força coletiva e pela disciplina tática.

O espírito de união da colônia italiana era visível em campo. Cada jogo era uma celebração, e o Palestra representava algo maior que o futebol: era o orgulho de uma comunidade que ajudava a construir a São Paulo moderna.

A Taça Savoia, apesar de modesta em proporções, se tornou o símbolo da origem de um gigante. Foi o ponto de partida da jornada que levaria o clube a conquistar Campeonatos Paulistas, Copas do Brasil, Brasileiros, Libertadores e um Mundial.

Décadas mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu símbolos e nomes associados às nações do Eixo. Em 1942, o Palestra Itália se reinventou, adotando o nome Sociedade Esportiva Palmeiras — mas sem perder sua alma. O clube que nasceu com o espírito guerreiro dos italianos manteve as mesmas cores, o mesmo estádio e a mesma vocação para vencer.

O legado cultural e esportivo

O primeiro título de 1915 tem um significado que vai além do campo. Ele marca o início de uma das histórias mais vitoriosas do futebol sul-americano. A Taça Savoia foi o embrião da cultura vencedora que se tornaria a marca do Palmeiras.

A conquista também simbolizou a integração dos imigrantes à sociedade paulista. O Palestra deu à colônia italiana visibilidade, orgulho e representatividade. Nas arquibancadas do Velódromo, nascia uma torcida apaixonada que veria, nas décadas seguintes, craques como Oberdan, Ademir da Guia, Marcos e Dudu vestirem o manto alviverde.

Mais do que o troféu em si, o legado da Taça Savoia é emocional. Ela representa o momento em que um grupo de imigrantes, unidos pelo amor ao futebol, lançou as bases de uma instituição que hoje é respeitada em todo o mundo.

Curiosidades históricas do primeiro título da história do Palmeiras