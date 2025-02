Pré-Libertadores para o título: quem conseguiu isso?

A Copa Libertadores da América é a competição mais prestigiada do futebol sul-americano, e a classificação para o torneio já é um grande desafio. Algumas equipes, no entanto, enfrentam um percurso ainda mais árduo ao precisar disputar a fase preliminar, conhecida como Pré-Libertadores, antes de alcançar a fase de grupos. Relembra as campanhas dos times da Pré-Libertadores para o título.

Ao longo da história do torneio, dois clubes conseguiram superar esse obstáculo inicial e, mesmo assim, sagraram-se campeões da Libertadores: Estudiantes de La Plata, em 2009, e Botafogo, em 2024. Essas conquistas reforçam a resiliência, qualidade técnica e mentalidade vencedora dessas equipes, que transformaram a dificuldade inicial em combustível para o sucesso.

Estudiantes de La Plata – Campeão da Libertadores de 2009 - Pré-Libertadores para o título

O Estudiantes de La Plata, um dos clubes mais tradicionais da Argentina, iniciou sua campanha na Libertadores de 2009 de maneira desafiadora, tendo que passar pela Pré-Libertadores para garantir vaga na fase de grupos. Sob o comando de Alejandro Sabella e com a liderança do ídolo Juan Sebastián Verón, o clube conseguiu uma campanha memorável e conquistou seu quarto título da competição.

Campanha do Estudiantes na Libertadores 2009

Pré-Libertadores

Sporting Cristal 2x1 Estudiantes (ida)

Estudiantes 1x0 Sporting Cristal (volta)*

*Classificação pelo critério do gol fora de casa

Após avançar pela Pré-Libertadores, o Estudiantes caiu no Grupo 5, ao lado de Cruzeiro, Deportivo Quito e Universitario de Sucre. O clube se classificou para as oitavas de final em segundo lugar, atrás do Cruzeiro.

Fase de Grupos (5)

Estudiantes 4x0 Universitario de Sucre

Deportivo Quito 1x1 Estudiantes

Estudiantes 1x0 Deportivo Quito

Cruzeiro 3x0 Estudiantes

Universitario de Sucre 0x0 Estudiantes

Estudiantes 1x0 Cruzeiro

Após garantir a classificação, a equipe argentina enfrentou adversários difíceis e passou por Libertad, Defensor Sporting e Nacional-URU antes de chegar à final.

Mata-Mata: superação pós Pré-Libertadores

Oitavas de final: Estudiantes 3x0 Libertad | Libertad 0x0 Estudiantes

Quartas de final: Estudiantes 1x0 Defensor Sporting | Defensor Sporting 0x0 Estudiantes

Semifinais: Estudiantes 1x1 Nacional-URU | Nacional-URU 1x2 Estudiantes

A final foi contra o Cruzeiro, time que já havia enfrentado na fase de grupos. Após um empate 0x0 na Argentina, o Estudiantes venceu por 2x1 no Mineirão, com gols de Fernández e Mauro Boselli, conquistando o título continental.

Final da Libertadores 2009

Ida: Estudiantes 0x0 Cruzeiro (La Plata, Argentina) Volta: Cruzeiro 1x2 Estudiantes (Mineirão, Belo Horizonte)

Com a vitória, o Estudiantes se tornou o primeiro clube na história a conquistar a Libertadores vindo da Pré-Libertadores, um feito que seria igualado anos depois por outra equipe.

Botafogo – Campeão da Libertadores de 2024 - Pré-Libertadores para o título

O Botafogo fez história ao se tornar o primeiro clube a entrar na Libertadores pela segunda fase da Pré-Libertadores e seguir até a final, conquistando o título de forma inédita. A equipe carioca enfrentou adversários tradicionais do futebol sul-americano e mostrou força e regularidade ao longo da competição.

A campanha do Glorioso começou ainda em fevereiro de 2024, enfrentando o modesto Aurora, da Bolívia, na segunda fase. No jogo de ida, na altitude, o Botafogo empatou em 1 a 1, mas, na volta, atropelou o adversário com uma goleada de 6 a 0, no Estádio Nilton Santos.

Na terceira fase, já valendo vaga na fase de grupos, o time carioca encarou um rival brasileiro: o Bragantino. Após vencer por 2 a 1 em casa e segurar um empate por 1 a 1 fora, o Botafogo garantiu sua classificação para a etapa principal do torneio.

Fase de Grupos: dificuldades e classificação no sufoco

No sorteio da Libertadores, o Botafogo caiu no Grupo D, ao lado de Junior Barranquilla (Colômbia), LDU (Equador) e Universitario (Peru). A equipe enfrentou altos e baixos, mas conseguiu a classificação em segundo lugar, com 10 pontos, empatado com o Junior Barranquilla, que terminou na liderança.

Confira os resultados da fase de grupos (D):

Botafogo 1 x 3 Junior Barranquilla

LDU 1 x 0 Botafogo

Botafogo 3 x 1 Universitario

Botafogo 2 x 1 LDU

Universitario 0 x 1 Botafogo

Junior Barranquilla 0 x 0 Botafogo

Mata-mata da Libertadores: superação contra gigantes

Mesmo oscilando na fase de grupos o Botafogo, no mata-mata, o time cresceu e começou a mostrar sua força.

Oitavas de final – Botafogo x Palmeiras

Jogo de ida: Botafogo 2 x 1 Palmeiras Jogo de volta: Palmeiras 2 x 2 Botafogo

O Glorioso eliminou o Verdão da Libertadores, um dos favoritos ao título, com um empate heroico no Allianz Parque.

Quartas de final – Botafogo x São Paulo

Jogo de ida: Botafogo 0 x 0 São Paulo Jogo de volta: São Paulo 1 x 1 Botafogo (5 x 4 nos pênaltis para o Botafogo)

Em mais uma disputa dramática, o Botafogo segurou o empate e levou a vaga nos pênaltis no Morumbi.

Semifinal – Botafogo x Peñarol

Jogo de ida: Botafogo 5 x 0 Peñarol Jogo de volta: Peñarol 3 x 1 Botafogo

Com uma goleada histórica no primeiro jogo, o Botafogo garantiu vaga na final da Libertadores pela primeira vez em sua história.

A grande final: Atlético-MG x Botafogo

A decisão foi disputada no dia 30 de novembro de 2024, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Argentina. O adversário do Glorioso foi o Atlético-MG, que buscava seu segundo título da Libertadores.

No duelo decisivo, o Botafogo mostrou grande desempenho e venceu por 3 a 1, garantindo seu primeiro título da competição e marcando seu nome na história.

Números do Botafogo na Libertadores 2024

A campanha do Botafogo foi histórica não apenas pelo título, mas pelos números expressivos ao longo da competição:

17 jogos disputados 8 vitórias 6 empates 3 derrotas 31 gols marcados 17 gols sofridos Saldo de gols: +14 Aproveitamento: 58,25% 45 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos

O legado das conquistas vindas da Pré-Libertadores

As campanhas do Estudiantes em 2009 e do Botafogo em 2024 provam que, mesmo começando a competição antes dos demais, é possível superar todas as adversidades e alcançar a glória máxima do futebol sul-americano. Ambos os times demonstraram determinação, qualidade tática e superação, derrotando adversários fortes e provando que o futebol é imprevisível e cheio de surpresas.

O título do Botafogo foi histórico para o futebol brasileiro, enquanto o do Estudiantes consolidou ainda mais sua tradição na Libertadores, tornando-se um dos maiores clubes da Argentina na competição. Com essas conquistas, fica claro que entrar na Libertadores pela Pré-Libertadores não significa ser coadjuvante, mas sim ter a chance de construir uma jornada épica rumo ao topo da América.