Artilheiros do Palmeiras na Libertadores; veja o top 5

O Palmeiras tem uma rica história na Copa Libertadores da América, com três títulos conquistados (1999, 2020 e 2021) e participações memoráveis ao longo das décadas. Em todas essas campanhas, o Verdão contou com artilheiros decisivos, que fizeram a diferença em jogos importantes e cravaram seus nomes na memória da torcida alviverde. O Lance! apresenta os artilheiros do Palmeiras na Libertadores.

A seguir, veja quem são os cinco maiores goleadores do clube na história da competição continental.

Artilheiros do Palmeiras na Libertadores

1. Rony – 22 gols

Rony é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 22 gols marcados entre 2020 e 2024. Com muita velocidade, entrega e oportunismo, o atacante se destacou nas campanhas vitoriosas de 2020 e 2021, sendo decisivo em fases eliminatórias e contribuindo com gols importantes nas fases de grupos.

Seu desempenho nas edições recentes fez com que ele superasse lendas do clube, tornando-se um dos ídolos contemporâneos do torcedor palmeirense. Rony tem como marca registrada os gols em jogos fora de casa e a capacidade de decidir em momentos cruciais da competição.

2. Raphael Veiga – 19 gols pelo Palmeiras

Raphael Veiga ocupa a segunda posição, com 19 gols anotados na Libertadores entre 2019 e 2024. Meio-campista com faro de gol, Veiga tornou-se uma peça central no esquema tático do Verdão, especialmente por sua frieza em cobranças de pênalti e a capacidade de infiltrar na área.

Veiga foi protagonista nas conquistas de 2020 e 2021, sendo presença constante no placar durante os mata-matas e partidas decisivas. Seu talento em jogos grandes o consolidou como um dos melhores jogadores do futebol sul-americano em sua posição.

3. Gustavo Scarpa – 12 gols

Com 12 gols marcados entre 2018 e 2022, Gustavo Scarpa também integra o top 5 dos artilheiros históricos do Palmeiras na Libertadores. Dono de um potente chute de longa distância, Scarpa contribuiu não só com gols, mas também com assistências e uma versatilidade tática que o tornaram peça essencial do elenco campeão.

Seus gols muitas vezes vieram em momentos decisivos, como na fase de grupos e quartas de final, contribuindo diretamente para o avanço do clube nas edições em que participou.

4. Alex – 12 gols pelo Palmeiras

Ídolo da torcida alviverde, Alex marcou 12 gols na Libertadores com a camisa do Palmeiras e foi o cérebro do time que conquistou o título continental em 1999. Com passes precisos, liderança e talento individual, foi o grande destaque daquela campanha histórica.

Alex foi o maestro de uma equipe que encantou os torcedores e fez história, especialmente com seus gols em jogos de mata-mata. Até hoje, é lembrado como um dos maiores jogadores da história do clube.

5. Willian Bigode – 11 gols

Com 11 gols entre 2017 e 2021, Willian Bigode fecha o top 5 de artilheiros palmeirenses na Libertadores. Atuando em diferentes fases da competição, Willian foi decisivo em vários jogos, sempre mostrando presença de área e experiência em confrontos difíceis.

Seus gols ajudaram o Palmeiras a manter a regularidade em edições consecutivas do torneio, e ele foi uma peça importante nos elencos que conquistaram os títulos de 2020 e 2021, mesmo que em algumas ocasiões vindo do banco de reservas.

