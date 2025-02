Títulos internacionais do Botafogo; relembre as conquistas

O Botafogo de Futebol e Regatas é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, e sua história no futebol internacional tem sido marcada por conquistas memoráveis. Apesar de ter demorado a construir um cartel de títulos internacionais, o Glorioso conquistou títulos emblemáticos ao longo dos anos. Neste artigo, relembramos todas as conquistas internacionais do Botafogo e seus momentos mais marcantes. O Lance! te conta todos os títulos internacionais do Botafogo.

Títulos internacionais do Botafogo

Copa Conmebol de 1993: Primeiro título internacional do Botafogo

A primeira conquista internacional do Botafogo veio na Copa Conmebol de 1993, uma competição que antecedeu a Copa Sul-Americana. Disputada por dezesseis equipes, o torneio teve sua final entre Botafogo e Peñarol, do Uruguai. O Glorioso garantiu o título após vencer a decisão nos pênaltis, após dois jogos equilibrados.

Na primeira partida, disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com o Botafogo jogando de maneira sólida mesmo com desfalques importantes. A volta, realizada no Maracanã, foi um duelo emocionante que também terminou empatado, levando a decisão para os pênaltis. Na cobrança decisiva, o goleiro Wagner brilhou e garantiu a primeira taça internacional oficial do clube.

A conquista foi um marco para o Botafogo, que vinha de uma fase instável no cenário nacional. O título foi celebrado com entusiasmo pelos torcedores e se tornou um dos momentos mais lembrados da história alvinegra. Além disso, a taça colocou o Glorioso no mapa do futebol internacional e abriu caminho para futuras conquistas.

A campanha do Botafogo na Copa Conmebol de 1993 foi marcada por atuações consistentes e jogadores que entraram para a história do clube. O atacante Sinval foi o grande destaque, terminando como artilheiro da competição com oito gols. Ao longo da campanha, o Botafogo eliminou equipes tradicionais do continente, mostrando sua força em confrontos decisivos. O título também trouxe maior visibilidade para o clube e solidificou sua presença no cenário sul-americano.

Além do impacto esportivo, a conquista teve grande valor para o clube no aspecto institucional. O Botafogo enfrentava dificuldades financeiras na época, e a vitória internacional ajudou a atrair novos investimentos e patrocinadores. O elenco campeão de 1993 se tornou um símbolo de superação e determinação, inspirando futuras gerações de jogadores e torcedores.

Copa Libertadores da América de 2024: segunda conquista continenal

A conquista mais recente e de maior expressão do Botafogo no cenário internacional veio na Copa Libertadores da América de 2024. O clube carioca fez uma campanha memorável, demonstrando consistência desde a fase de grupos até a final, quando enfrentou o Atlético Mineiro.

O Glorioso mostrou sua força na fase de grupos, superando adversários difíceis e garantindo a classificação com autoridade. Nas fases eliminatórias, passou por grandes desafios, mas demonstrou um futebol convincente, com atuações memoráveis de jogadores como Luiz Henrique e Júnior Santos.

Nas oitavas de final, o Botafogo eliminou o Palmeiras, revivendo o histórico duelo do Brasileirão do ano anterior. Já nas quartas de final, enfrentou o São Paulo e passou nos pênaltis no Morumbi, depois de dois empates. Na semifinal, passou pelo Peñarol, o mesmo adversário da Copa Conmebol 1993, com uma goleada histórica no Rio por 5 a 0.

Na grande decisão, disputada no Estádio Monumental, em Buenos Aires, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1, jogando com um a menos boa parte do tempo. Luiz Henrique abriu o placar, Alex Telles ampliou em uma cobrança de pênalti e Júnior Santos fechou a conta nos acréscimos, garantindo o primeiro título de Libertadores da história do clube.

Com essa conquista, o Botafogo garantiu sua vaga no novo Mundial de Clubes da FIFA e se firmou como uma das grandes forças do futebol sul-americano. A história do Glorioso ganhou um novo capítulo dourado, e a torcida alvinegra comemorou a taça mais importante de sua trajetória internacional.

O título da Libertadores de 2024 também trouxe reconhecimento internacional para o Botafogo. Com um futebol ofensivo e equilibrado, o time comandado por um técnico experiente soube administrar a pressão e superar adversários de alto nível. A conquista também impulsionou a valorização de jogadores no mercado, atraindo interesse de clubes europeus.

Além do título, a campanha da Libertadores reforçou a identidade vencedora do Botafogo, consolidando sua posição entre os grandes do continente. A torcida, sempre apaixonada, celebrou intensamente cada etapa da jornada, fazendo das arquibancadas um espetáculo à parte. A conquista foi um momento de reafirmação do clube como protagonista no cenário internacional. Os dois títulos internacionais do Botafogo podem ganhar companhia, pois o Glorioso enfrenta o Racing pela Recopa Sul-Americana.