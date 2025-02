O Botafogo de Futebol e Regatas, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, terá uma nova oportunidade de disputar a Recopa Sul-Americana em 2025. A equipe carioca enfrentará o Racing Club, da Argentina, na decisão do torneio continental. O primeiro jogo está marcado para o dia 20 de fevereiro, em solo argentino, e a volta será realizada no Brasil, no dia 27 de fevereiro. O Lance! responde se o Botafogo já jogou a Recopa.

O Botafogo já jogou a Recopa?

Essa não será a primeira vez que o Glorioso disputará a Recopa Sul-Americana. A equipe já participou da competição em 1994, quando enfrentou o São Paulo em um confronto histórico.

A Recopa Sul-Americana de 1994

A edição de 1994 da Recopa Sul-Americana foi marcada por um formato atípico. Normalmente, o torneio é disputado entre os campeões da Taça Libertadores da América e da Supercopa Libertadores. No entanto, naquele ano, o São Paulo havia conquistado ambos os títulos, o que abriu uma vaga para o campeão da Copa Conmebol de 1993, que foi o Botafogo.

O jogo único da final aconteceu no Japão, no estádio Kobe Universiade Memorial, no dia 3 de abril de 1994. O São Paulo, sob o comando do lendário técnico Telê Santana, venceu o confronto por 3 a 1, com gols de Leonardo, Guilherme e Euller. O Botafogo descontou com um gol de pênalti marcado por Roberto Cavalo, mas não conseguiu evitar a derrota.

A partida foi equilibrada, com o Botafogo buscando o resultado diante de um São Paulo muito bem estruturado. O time paulista abriu o placar logo no primeiro tempo, mas o Glorioso equilibrou o jogo na etapa complementar. O empate chegou a parecer possível após o gol de Roberto Cavalo, mas o São Paulo voltou a se impor nos minutos finais e garantiu o título.

O Botafogo na decisão em 2025

Agora, mais de três décadas depois, o Botafogo volta a disputar a Recopa Sul-Americana. A edição de 2025 promete ser especial para a equipe alvinegra, que terá a oportunidade de conquistar um título inédito para sua galeria.

O adversário será o Racing Club, da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana de 2024. A primeira partida será realizada no dia 20 de fevereiro, na Argentina, enquanto o jogo decisivo ocorrerá no Brasil, no dia 27 de fevereiro.

A torcida alvinegra está empolgada com a possibilidade de ver o Glorioso brigar por mais um troféu internacional. Com um elenco competitivo e a força da sua torcida, o Botafogo entra na disputa da Recopa Sul-Americana de 2025 com boas expectativas.

O que é a Recopa Sul-Americana?

A Recopa Sul-Americana é um torneio organizado pela Conmebol que coloca frente a frente os campeões da Taça Libertadores da América e da Copa Sul-Americana do ano anterior. A competição tem grande prestígio no continente e é uma forma de consolidar a hegemonia de um clube na temporada sul-americana.

O torneio já teve diversas edições marcantes ao longo da história, com times brasileiros, argentinos e uruguaios dominando a competição. Agora, o Botafogo busca escrever mais um capítulo em sua rica história e conquistar esse título inédito.

Expectativas para a decisão

O confronto entre Botafogo e Racing promete ser equilibrado. O time argentino vem de uma boa campanha na Copa Sul-Americana, enquanto o Botafogo demonstrou força nas competições recentes.

Com um elenco bem estruturado e reforços pontuais, o Glorioso quer fazer história e conquistar a Recopa pela primeira vez. A presença da torcida no jogo de volta será fundamental para empurrar a equipe em busca do título.