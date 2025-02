Flamengo x Botafogo: finais entre os rivais cariocas

O clássico entre Flamengo e Botafogo é um dos mais emblemáticos do futebol brasileiro. A rivalidade, que atravessa décadas, foi palco de disputas memoráveis, incluindo finais do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara. Os encontros decisivos entre os clubes foram marcados por partidas emocionantes, títulos conquistados e jogadores que se tornaram lendas. O Lance! te lembra todas as finais entre Flamengo x Botafogo.

Ao longo da história, Flamengo e Botafogo se enfrentaram em diversas finais, dividindo glórias e amargando derrotas que ficaram na memória de suas torcidas. Confira abaixo todas as decisões entre os clubes.

Todas as finais entre Flamengo x Botafogo

Década de 1960

Campeonato Carioca de 1962 – O Botafogo venceu o Flamengo e conquistou o título estadual, com um time recheado de craques como Garrincha e Nilton Santos.

Década de 1980

Campeonato Carioca de 1989 – O Botafogo encerrou um jejum de 21 anos sem títulos ao derrotar o Flamengo na decisão. O gol de Maurício garantiu o título e entrou para a história do clube alvinegro.

Década de 1990

Campeonato Carioca de 1997 – O Botafogo venceu mais uma vez o Flamengo na final, garantindo o troféu estadual em uma campanha histórica.

Década de 2000 - Flamengo x Botafogo

Campeonato Carioca 2007 - O Flamengo levou a melhor sobre o Botafogo, após dois empates e vitória nos pênaltis do time rubro-negro.

Taça Guanabara de 2008 – O Flamengo levou a melhor sobre o Botafogo, conquistando o título da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

Campeonato Carioca de 2008 – Na decisão do estadual, o Flamengo repetiu o feito e venceu o Botafogo novamente, garantindo o título carioca.

Taça Guanabara de 2009 – Desta vez, o Botafogo venceu o Flamengo e conquistou a Taça Guanabara, garantindo o direito de disputar a final do Campeonato Carioca.

Campeonato Carioca de 2009 – No confronto decisivo do estadual, o Flamengo deu o troco e ficou com o título.

Década de 2010

Taça Guanabara de 2010 – O Botafogo venceu o Flamengo e conquistou mais um título da Taça Guanabara. Campeonato Carioca de 2010 – O Botafogo novamente superou o Flamengo e sagrou-se campeão estadual. Taça Guanabara de 2011 – O Flamengo eliminou o Botafogo na semifinal e posteriormente venceu a final, garantindo o troféu. Campeonato Carioca de 2011 – O Flamengo voltou a derrotar o Botafogo e conquistou o título estadual. Taça Guanabara de 2013 – O Botafogo eliminou o Flamengo na semifinal e, posteriormente, conquistou o título. Campeonato Carioca de 2013 – O Botafogo venceu o Flamengo na final e garantou mais um título estadual. Taça Guanabara de 2015 – O Botafogo levou a melhor sobre o Flamengo e conquistou a Taça Guanabara. Campeonato Carioca de 2015 – Mais uma vez, o Botafogo superou o Flamengo e ficou com o título estadual. Taça Guanabara de 2018 – O Flamengo eliminou o Botafogo na semifinal e, posteriormente, venceu a final da Taça Guanabara. Campeonato Carioca de 2018 – O Botafogo fechou a década com mais uma conquista sobre o Flamengo, vencendo a final e sagrando-se campeão carioca.

O equilíbrio na rivalidade entre Flamengo x Botafogo

As finais entre Flamengo e Botafogo mostram um grande equilíbrio na disputa por títulos. Ambos os clubes já venceram decisões importantes, com jogos marcantes e rivalidade intensa dentro e fora de campo.

Enquanto o Flamengo construiu sua hegemonia no futebol carioca nas últimas décadas, o Botafogo sempre teve um histórico de conquistas importantes contra o rival, incluindo momentos icônicos como o título de 1989, que encerrou um longo jejum de taças para o clube alvinegro.

O confronto entre Flamengo e Botafogo segue sendo um dos mais tradicionais do Brasil, garantindo emoção e grandes duelos para os torcedores sempre que os clubes se enfrentam em finais.