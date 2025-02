Seedorf no Botafogo: relembre uma das maiores contratações do futebol brasileiro

Em clima do retorno de Neymar ao Santos, o Lance! decidiu relembrar outra contratação bombástica do futebol brasileiro. Em 2012, o Botafogo anunciou a chegada de Clarence Seedorf, meio-campista que marcou época em Ajax, Real Madrid, Inter de Milão e Milan, conquistando a Champions League em quatro oportunidades.

O holandês chegou ao Glorioso após deixar o Milan, clube o qual defendeu por 10 temporadas, em julho de 2012. No entanto, a passagem de Seedorf pela equipe carioca foi marcada pelo ano de 2013, quando liderou o time rumo à classificação para a Libertadores do ano seguinte, encerrando um jejum de 18 anos sem participar do maior torneio da América do Sul.

A camisa do Botafogo de 2013, utilizada por Clarence Seedorf, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de torcedores.

Produzida pela Puma, tamanho M, a camisa com seu design elegante e imponente, em preto e dourado, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo do Botafogo reluzente no peito dá o toque final na importância da peça e em seu valor.

A chegada de Seedorf ao Botafogo em 2013 foi um marco para o futebol brasileiro. A camisa, utilizada em diversas partidas memoráveis, é um símbolo dessa época e um objeto de desejo para os colecionadores. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol e pela história do Glorioso.

Dê o Seu Lance nessa camisa do Botafogo

🌍 TIME: Botafogo

📆 ANO: 2013

⚽ NOME: Seedorf

🔢 NÚMERO: 10

💪 TAMANHO: M

Camisa do Botafogo de Seedorf (Foto: Seu Lance!)

Como vai funcionar o Seu Lance!?

Serão ao todo dez camisas históricas e emblemáticas no terceiro leilão do Seu Lance! e você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. No dia 10 de fevereiro, a partir das 18h (de Brasília), teremos um pregão ao vivo. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis, outras autografadas pelos atletas com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial e que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Como fazer para dar um lance?

Para participar do leilão, basta visitar o site Seu Lance!, abrir a aba "catálogos" e navegar pela grande variedade de itens históricos do futebol brasileiro e mundial. Após encontrar aquela camisa lendária que você tanto procurava, é só realizar o cadastro no site e participar: escreva o valor desejado e aperte o botão "Fazer Lance".

As camisas estarão disponíveis até o dia 10 de fevereiro, quando o Lance! promoverá um novo pregão ao vivo no canal de YouTube e no perfil do Instagram para anunciar os resultados.

Por que participar

Manto. Peita. Pano. Uniforme. Camisa. Não importa como você chama, uma camisa de time carrega o peso de uma história, de uma luta, de uma conquista. Às vezes fica tão pesada, que chega a “envergar o varal”, como dizem.

Ter um manto como esses faz de você um personagem, um sócio dessa história, que fica eternizada por um objeto, feito de linhas e tecido, produzido para jogar futebol, mas que hoje está nas passarelas, nas festas de gala e onde mais você quiser.

Seu Lance!

Sua coleção!

Sua história!

Gostaria de leiloar um item esportivo?

Entre em contato conosco: [email protected]