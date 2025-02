Títulos do Atlético-MG na Copa do Brasil; relembre

A Copa do Brasil é um dos torneios mais imprevisíveis e emocionantes do futebol brasileiro. Disputada no formato de mata-mata, a competição já proporcionou diversas histórias marcantes, e o Atlético Mineiro escreveu dois capítulos inesquecíveis em sua trajetória. O clube conquistou o torneio pela primeira vez em 2014, com uma campanha repleta de viradas épicas, e repetiu o feito em 2021, consolidando-se como uma das equipes mais vitoriosas da década. Relembre os títulos do Atlético-MG.

O Primeiro título: a campanha inesquecível de 2014

O Atlético-MG entrou na Copa do Brasil de 2014 diretamente nas oitavas de final, por ter disputado a Copa Libertadores daquele ano. Desde o início, o Galo mostrou sua força e enfrentou adversários complicados, construindo uma campanha lendária.

Oitavas de Final – Atlético-MG x Palmeiras

Jogo de ida: Palmeiras 0 x 1 Atlético-MG Jogo de volta: Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras

Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o Galo eliminou o Palmeiras vencendo as duas partidas sem sofrer gols.

Quartas de Final – Atlético-MG x Corinthians

Jogo de ida: Corinthians 2 x 0 Atlético-MG Jogo de volta: Atlético-MG 4 x 1 Corinthians

Foi na fase seguinte que a mística do “Eu Acredito” começou a se fortalecer. Após perder por 2 a 0 na Arena Corinthians, muitos acreditavam que o Galo estava eliminado. No entanto, no Mineirão, o time fez 4 a 1 e garantiu a vaga na semifinal.

Semifinal – Atlético-MG x Flamengo

Jogo de ida: Flamengo 2 x 0 Atlético-MG Jogo de volta: Atlético-MG 4 x 1 Flamengo

O roteiro se repetiu na semifinal. O Galo perdeu 2 a 0 no Maracanã e, mais uma vez, precisava de um milagre no Mineirão. Com o apoio da torcida, o Atlético virou novamente, aplicando outro 4 a 1 e garantindo a classificação para a final.

Final – Atlético-MG x Cruzeiro

A decisão da Copa do Brasil de 2014 foi histórica, pois colocou Atlético-MG e Cruzeiro frente a frente pela primeira vez em uma final nacional. O Galo dominou o rival nos dois jogos.

Jogo de ida: Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro (Estádio Independência) Jogo de volta: Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG (Estádio Mineirão)

Com gols de Luan, Dátolo e Diego Tardelli, o Atlético-MG venceu os dois jogos e garantiu seu primeiro título da Copa do Brasil. A vitória foi ainda mais especial porque impediu o Cruzeiro de conquistar a Tríplice Coroa, já que o rival havia vencido o Campeonato Brasileiro.

Bicampeonato: a conquista da Copa do Brasil 2021

Sete anos após a primeira conquista, o Atlético-MG voltou a brilhar na Copa do Brasil. Em 2021, o Galo vivia um de seus melhores momentos na história, montando um elenco estrelado com nomes como Hulk, Diego Costa e Nacho Fernández. O time, comandado por Cuca, dominou o cenário nacional e fez uma campanha avassaladora.

Diferente de 2014, quando entrou nas oitavas, o Atlético-MG estreou na Copa do Brasil de 2021 na terceira fase, devido a uma mudança no regulamento.

Terceira Fase – Atlético-MG x Remo

Jogo de ida: Remo 0 x 2 Atlético-MG Jogo de volta: Atlético-MG 2 x 1 Remo

O Galo passou sem dificuldades pelo Remo, garantindo a vaga nas oitavas.

Oitavas de Final – Atlético-MG x Bahia

Jogo de ida: Atlético-MG 2 x 0 Bahia Jogo de volta: Bahia 2 x 1 Atlético-MG

Mesmo com a derrota no jogo da volta, o Atlético garantiu a vaga nas quartas de final.

Quartas de Final – Atlético-MG x Fluminense

Jogo de ida: Fluminense 1 x 2 Atlético-MG Jogo de volta: Atlético-MG 1 x 0 Fluminense

Dessa vez, o Galo manteve o controle e eliminou o Fluminense com duas vitórias.

Semifinal – Atlético-MG x Fortaleza

Jogo de ida: Atlético-MG 4 x 0 Fortaleza Jogo de volta: Fortaleza 1 x 2 Atlético-MG

O Atlético praticamente resolveu a classificação no jogo de ida, goleando o Fortaleza por 4 a 0 no Mineirão. Na volta, venceu novamente e garantiu a vaga na final.

Final da Copa do Brasil – Atlético-MG x Athletico-PR

A decisão da Copa do Brasil de 2021 foi contra o Athletico-PR, e o Atlético-MG fez história ao garantir o título com duas vitórias convincentes.

Jogo de ida: Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR (Mineirão) Jogo de volta: Athletico-PR 1 x 2 Atlético-MG (Arena da Baixada)

Com dois gols de Hulk, um de Keno e dois de Vargas, o Atlético dominou o Athletico-PR e conquistou seu segundo título da Copa do Brasil, fechando a temporada com a Tríplice Coroa: Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Os números das conquistas do Galo na Copa do Brasil

Copa do Brasil 2014

Jogos disputados: 8 Vitórias: 6 Derrotas: 2 Gols marcados: 17 Gols sofridos: 7 Artilheiro do time: Luan (5 gols)

Copa do Brasil 2021

Jogos disputados: 10 Vitórias: 9 Empates: 0 Derrotas: 1 Gols marcados: 22 Gols sofridos: 6 Artilheiro do time: Hulk (8 gols – artilheiro da competição)

O Legado das conquistas do Atlético-MG

As campanhas de 2014 e 2021 solidificaram o Atlético-MG como um dos grandes times da Copa do Brasil. Em 2014, o time ficou marcado pelas viradas e pela garra do elenco, enquanto em 2021, o título foi conquistado com autoridade e superioridade técnica.

O bicampeonato da Copa do Brasil consolidou uma nova era de sucesso do clube, reafirmando a força do Galo no futebol brasileiro.