O Atlético-MG tem uma rica trajetória na Copa do Brasil, protagonizando jogos memoráveis e conquistando títulos com atuações históricas no futebol nacional. Desde goleadas impressionantes até viradas épicas, o Galo deixou sua marca no torneio. Confira os maiores jogos do Atlético-MG na Copa do Brasil!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Top 5 maiores jogos do Atlético-MG na Copa do Brasil

Atlético-MG 11 x 0 Caiçara-PI – Primeira fase (Copa do Brasil 1991)

No dia 28 de fevereiro de 1991, o Atlético-MG registrou a maior goleada da história da Copa do Brasil ao vencer o Caiçara-PI por 11 a 0 no Estádio Independência.

O destaque da partida foi Gérson, ex-atacante do Galo, que marcou cinco gols na goleada histórica. Essa vitória ficou eternizada como o maior placar do clube na competição.

continua após a publicidade

Atlético-MG 4 x 1 Corinthians – Quartas de final (2014)

No dia 15 de outubro de 2014, o Atlético-MG protagonizou uma das maiores viradas da história do torneio. Após perder o jogo de ida para o Corinthians por 2 a 0, o Galo precisava de uma atuação perfeita no Mineirão para avançar às semifinais.

Com um futebol ofensivo e aguerrido, o Atlético-MG goleou o Timão por 4 a 1, garantindo a classificação de forma épica. A torcida alvinegra vibrou com um dos momentos mais marcantes da trajetória do clube na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Atlético-MG 4 x 1 Flamengo – Semifinal (Copa do Brasil 2014)

Pouco depois da virada sobre o Corinthians, o Galo voltou a protagonizar um feito semelhante. No dia 5 de novembro de 2014, enfrentou o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil.

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, o Atlético-MG precisava repetir o roteiro do confronto anterior. E foi exatamente o que aconteceu! Com um Mineirão pulsante, o Galo reverteu a desvantagem e goleou o Flamengo por 4 a 1, garantindo a vaga na grande final.

Atlético-MG 2 x 0 Cruzeiro – Final (2014)

A campanha do Atlético-MG em 2014 culminou com um título inédito para o clube. No dia 12 de novembro de 2014, o Galo enfrentou seu maior rival, o Cruzeiro, na final da Copa do Brasil.

Jogando no Independência, o Atlético-MG venceu o primeiro jogo da decisão por 2 a 0, abrindo vantagem para a partida de volta. No Mineirão, o Galo segurou o Cruzeiro e venceu novamente, desta vez por 1 a 0, garantindo seu primeiro título da Copa do Brasil e celebrando um momento histórico.

Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR – Final (Copa do Brasil 2021)

O bicampeonato da Copa do Brasil veio em grande estilo. No dia 12 de dezembro de 2021, o Atlético-MG enfrentou o Athletico-PR na grande final e mostrou toda sua força.

Jogando no Mineirão, o Galo dominou completamente a partida e goleou o Furacão por 4 a 0, praticamente selando o título no jogo de ida. Na volta, em Curitiba, o Atlético-MG venceu novamente, desta vez por 2 a 1, e garantiu a segunda taça da Copa do Brasil em sua história.