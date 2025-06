Por que o Corinthians disputou o Mundial de 2000

O Mundial de Clubes da FIFA de 2000 representou a estreia da FIFA na organização de um torneio global entre clubes. Com sede no Brasil, foi uma iniciativa para substituir a antiga Copa Intercontinental e incluir campeões de todos os continentes. A edição debutou com oito participantes em duas sedes — Maracanã e Morumbi — reunindo tradição internacional e forte apelo ao público nacional. O Lance! explica por que o Corinthians foi convidado para o Mundial de 2000?

Por que o Corinthians foi convidado para o Mundial de 2000?

Como país-sede, o Brasil recebeu uma vaga adicional além do representante sul-americano. A vaga nacional, no entanto, não estava vinculada à Libertadores, mas sim concedida pelo título de campeão do Campeonato Brasileiro. Assim, o Corinthians, campeão brasileiro em 1998 e 1999, foi indicado pela CBF para representar o país na nova competição.

Havia uma certa controvérsia na escolha. A final do Brasileiro de 1999 aconteceria apenas após o sorteio dos grupos do Mundial, então a CBF optou por usar o critério do título de 1998 — e, por coincidência, o Corinthians repetiu a conquista em 1999, evitando questionamentos posteriores. A vaga foi como uma “aceitação obrigatória” por parte do clube, consolidando sua presença no evento.

O formato do torneio previa oito equipes divididas em dois grupos. No grupo sediado em São Paulo, o Corinthians enfrentou Real Madrid, Al‑Nassr e Raja Casablanca. Já no Rio, o Vasco, representante sul-americano, jogou contra Manchester United, Necaxa e South Melbourne. As duas primeiras de cada grupo avançaram para a final e disputa do terceiro lugar.

A campanha do Corinthians no Grupo A

O Corinthians iniciou sua trajetória com vitória por 2 a 0 sobre o Raja Casablanca, em partida disputada no Morumbi. Em seguida, surpreendeu ao empatar por 2 a 2 com o poderoso Real Madrid, mesmo com desvantagem no placar. Uma vitória por 2 a 0 sobre o Al‑Nassr garantiu ao alvinegro a liderança do grupo A.

Esse desempenho classificou o Corinthians diretamente à grande final, disputada no Maracanã. Com jogos fortes e entrosamento de jogadores como Dida, Vampeta e Marcelinho, o clube foi sólido o suficiente para conquistar a vaga decisiva — tanto em campo quanto em apoio da torcida.

A final brasileira e a conquista histórica

Na decisão, o adversário foi o Vasco da Gama, campeão da Libertadores de 1998. O duelo terminou em 0 a 0 até o fim da prorrogação. A disputa foi para os pênaltis, e o Corinthians venceu por 4 a 3. A cobrança de Edmundo foi para fora, enquanto Vampeta, Baiano, Luizão e Edu converteram suas cobranças, confirmando o título.

Com a conquista, o Corinthians tornou-se o primeiro campeão mundial de clubes organizado pela FIFA. Recebeu premiação de 6 milhões de dólares e entrou para a história do futebol brasileiro e mundial, celebrando em pleno Maracanã. O feito foi considerado uma façanha inédita e confundiu tradições, já que um clube sem título continental conquistou o primeiro Mundial.

Por que houve polêmica na escolha do Corinthians?

A escolha do Corinthians gerou discussões na época, especialmente por não ter sido campeão da América do Sul. A CBF optou pelo campeão nacional por questões de tempo — a final de 1999 do Brasileiro aconteceria depois do sorteio do Mundial. Assim, a decisão foi tomada para cumprir prazos administrativos e regulatórios.

Apesar do incômodo de alguns rivais, o Corinthians justificou a presença com sua força no cenário nacional: vencedor do Brasileiro em 1998 e 1999, confirmou sua condição no torneio com boa campanha. A FIFA aceitou a forma de indicação, que foi posteriormente estendida em edições seguintes ao campeão do país-sede, embora com mudanças para evitar duplicidade de representantes.

