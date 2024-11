Palmeiras tem Mundial? Entenda o que foi a Copa Rio de 1951

A Copa Rio do ano de 1951 ainda é palco de muitas polêmicas no futebol brasileiro, que giram em torno do reconhecimento deste título como equivalente a um mundial. Com o Palmeiras vencedor do torneio naquele ano, o clube paulista afirma que se deve reconhecer a taça como um título mundial, mas, ainda assim, o caso não tem definição correta. Quer saber mais sobre a história do Mundial do Palmeiras? O Lance! te conta.

Confira toda a polêmica pelo título do Palmeiras em 1951

A Copa Rio de 1951

A Copa Rio de 1951 foi criada com o intuito de não deixar a paixão por futebol nos torcedores brasileiros perder a força, devido aos eventos do Maracanazo, em 1950, quando o Brasil perdeu o título da Copa do Mundo, em casa, para o Uruguai.

Assim, a CBD (percursora da CBF), convidou algumas equipes da Europa para jogarem a competição. Oito times no total participaram do torneio, divididos em dois grupos: o grupo Rio de Janeiro e o grupo São Paulo. O grupo carioca ficou composto por: Vasco da Gama, Áustria Viena, Nacional-URU e Sporting-POR. Já o grupo paulista tinha os times de: Palmeiras, Juventus-ITA, Nice-FRA e Estrela Vermelha-SRB.

Depois dessa fase de grupos, ambas as equipes brasileiras, além de Juventus e Áustria Viena, passaram para as semifinais. A grande decisão seria jogada por Palmeiras e Juventus. Em duas partidas, o Verdão venceu a primeira por 1 a 0 e empatou a segunda em 2 a 2, conquistando o título do primeiro título em nível mundial disputado por clubes.

O que a Fifa diz sobre a competição?

A última posição da Fifa sobre o Mundial do Palmeiras aconteceu em 2014, na 31ª Reunião do Comitê Executivo da Fifa, realizada no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo, em conferência realizada no Brasil devido à Copa do Mundo de 2014.

A ata daquela reunião, assinada pelo então secretário-geral da instituição, Jerôme Valcke, que hoje está banido do futebol, descreveu uma das decisões do dia, que foi: "atender a requisição da CBF para reconhecer o torneio de 1951 entre clubes da Europa e América do Sul vencido pelo Palmeiras como a primeira competição mundial de clubes". O trecho em inglês foi escrito originalmente referindo a competição como “first worldwide club competition”.

O último posicionamento da Fifa sobre a competição aconteceu em 2014

Mas então, a Fifa considera a Copa Rio de 1951 como um Mundial, ou não?

A grande questão dessa situação é que a Fifa não reconhece a competição como um Mundial de Clubes. A entidade reconhece apenas os torneios sob sua jurisdição (2000 e 2005 em diante), além de entender a antiga Copa Intercontinental (jogo entre o campeão da Libertadores e da Champions), como a percursora da competição.

No entanto, a briga dos torcedores do Palmeiras e de seus rivais quase que se torna uma questão semântica, já que a Fifa reconhece o clube Alviverde como um "global champion" ou "worldwide champion", como manifestado publicamente em algumas oportunidades.

Assim, a instituição máxima do futebol reconhece que a Copa Rio de 1951 foi a primeira competição de clubes em nível mundial, mas reluta em confirmar que a competição se enquadra como uma equivalente ao Mundial de Clubes que conhecemos atualmente.