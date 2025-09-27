Brandão é reconhecido por sua organização tática e habilidade em formar equipes competitivas.

Ele teve quatro passagens pelo clube, conquistando títulos importantes como o Campeonato Brasileiro de 1972 e 1973.

Oswaldo Brandão é o técnico com mais jogos na história do Palmeiras, com 562 partidas.

O Palmeiras tem uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro, marcada por títulos, craques e momentos inesquecíveis. Parte dessa trajetória também foi construída por treinadores que, do banco de reservas, ajudaram a consolidar o Verdão como um dos gigantes do país. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo das décadas, o clube contou com técnicos de diferentes estilos, alguns de passagem curta e outros que marcaram época pela longevidade e pela confiança conquistada. Esses treinadores se tornaram símbolos de estabilidade em um futebol cada vez mais imediato.

Entre todos, um nome ocupa o posto mais alto: Oswaldo Brandão. Com quatro passagens pelo Verdão, ele é o técnico com mais jogos na história do clube e se tornou sinônimo de disciplina, competitividade e títulos. Sua marca de 562 partidas o coloca como uma lenda não apenas para o Palmeiras, mas para o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Além dele, outros treinadores também ajudaram a construir a história palestrina, com conquistas nacionais e internacionais que moldaram o clube ao longo do tempo.

Técnico com mais jogos na história do Palmeiras

Oswaldo Brandão dirigiu o Palmeiras em 562 jogos oficiais, sendo o maior recordista da história alviverde. Em suas diferentes passagens, conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 1972 e 1973, além de campeonatos paulistas.

continua após a publicidade

Conhecido por sua organização tática e pela habilidade em montar times competitivos, Brandão foi peça-chave na consolidação da Academia de Futebol, uma das fases mais vitoriosas do clube. Sua capacidade de formar equipes sólidas o tornou respeitado por jogadores, dirigentes e torcedores.

Outros nomes históricos no banco de reservas

O Palmeiras também contou com outros técnicos marcantes ao longo da história:

Luiz Felipe Scolari (Felipão) – multicampeão, incluindo a Copa Libertadores de 1999 e a Copa do Brasil de 1998 e 2012. Abel Ferreira – responsável por conquistas históricas recentes, como as Libertadores de 2020 e 2021, além do bicampeonato brasileiro em 2022 e 2023. Sua comissão técnica deve terminar 2025 com aproximadamente 400 jogos. Vanderlei Luxemburgo – ícone dos anos 1990, liderou o time na conquista da Copa Mercosul e títulos nacionais. Mário Travaglini – campeão paulista em 1974, um dos técnicos mais lembrados da era pós-Brandão.

O peso da longevidade no Palmeiras

A marca de 562 jogos de Oswaldo Brandão mostra o quanto a continuidade foi importante para o sucesso do Palmeiras em diferentes momentos da sua história. Em um cenário no qual técnicos raramente se mantêm por tanto tempo, sua trajetória ganha ainda mais valor.

No Verdão, os recordistas de jogos refletem mais do que números: são símbolos de identidade, estabilidade e conquistas. O exemplo de Brandão é a prova de como um treinador pode se tornar parte indissociável da história de um clube.