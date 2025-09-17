Palmeiras x River Plate; retrospecto, histórico e estatísticas

Partidas importantes incluem a semifinal de 1999, com vitória do Palmeiras por 3 a 0.

Os times se enfrentaram 8 vezes, com 3 vitórias para cada lado e 2 empates.

Palmeiras e River Plate têm um histórico de confrontos emocionantes e equilibrados.

O duelo entre Palmeiras e River Plate se tornou um dos mais tradicionais clássicos internacionais do futebol sul-americano. Ao longo de décadas, brasileiros e argentinos protagonizaram jogos recheados de emoção, rivalidade e técnica, sempre em estágios decisivos de competições. Não se trata apenas de confrontos, mas de choques de estilos, de filosofias e de torcidas que vibram intensamente a cada encontro. O Lance! apresenta as estatísticas de Palmeiras x River Plate.

Os dois clubes começaram a se enfrentar em competições continentais no final da década de 1990. A Copa Mercosul abriu espaço para partidas equilibradas, mas foi na Libertadores que o embate ganhou dimensão histórica. A semifinal de 1999, por exemplo, entrou para a memória do torcedor palmeirense com o show de Alex no Palestra Itália, em uma das maiores exibições individuais da história da competição.

Nos anos seguintes, o River Plate também mostrou sua força. Com seu estilo copeiro, conseguiu vitórias importantes, incluindo o 2 a 0 em pleno Allianz Parque, em 2021, quando por pouco não reverteu a vantagem palmeirense na semifinal da Libertadores. Essa alternância de glórias mantém vivo o equilíbrio e a expectativa em cada novo duelo.

Mais recentemente, a semifinal de 2020 voltou a colocar frente a frente os gigantes, com o Palmeiras aplicando uma vitória maiúscula por 3 a 0 no Monumental e depois sofrendo em casa. Esses capítulos só reforçam o caráter imprevisível do confronto, em que nenhuma das duas equipes consegue exercer domínio pleno sobre a outra.

Assim, Palmeiras x River Plate carrega o peso da tradição, da rivalidade e da incerteza. São encontros que transcendem os números e se transformam em marcos da história da Libertadores. A cada sorteio que aproxima os clubes, renasce a sensação de que novos capítulos épicos estão prestes a ser escritos.

O equilíbrio nos números

Até hoje, Palmeiras e River Plate se enfrentaram em 8 jogos oficiais, com 3 vitórias do Palmeiras, 3 empates e 2 vitórias do River Plate. O equilíbrio é a marca registrada do histórico.

Total de jogos: 8 Vitórias do Palmeiras: 3 (38%) Empates: 3 (38%) Vitórias do River Plate: 2 (25%) Gols do Palmeiras: 17 (2,13 por jogo) Gols do River Plate: 11 (1,38 por jogo)

O retrospecto mostra um leve domínio palmeirense, especialmente nos jogos no Brasil.

Confrontos no Brasil e na Argentina

Quando o mando é do River Plate, o equilíbrio é absoluto: em 4 jogos, houve 1 vitória para cada lado e 2 empates. Já no Brasil, o Palmeiras leva vantagem: 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota.

Na Libertadores de 1999, o Palmeiras aplicou um histórico 3 a 0 no Palestra Itália, com atuação de gala de Alex. Já em 2020, o Verdão voltou a vencer fora de casa por 3 a 0 no Monumental, em um dos grandes jogos de sua campanha rumo ao título.

O River também tem seus capítulos marcantes. Em 2000, no mesmo palco argentino, fez 1 a 0 e mostrou força defensiva. Em 2021, na semifinal, venceu por 2 a 0 em São Paulo, ficando a um gol da classificação épica.

Maiores vitórias entre Palmeiras x River Plate

Maior vitória do Palmeiras em casa: 3 a 0 (Libertadores 1999 e Mercosul 1999)

Maior vitória do Palmeiras fora: 3 a 0 (Libertadores 2020)

Maior vitória do River em casa: 1 a 0 (Libertadores 1999)

Maior vitória do River fora: 2 a 0 (Libertadores 2020, no Allianz Parque)

Os números reforçam a característica do confronto: nenhum clube conseguiu uma hegemonia ampla sobre o outro, mas ambos protagonizaram goleadas marcantes.

Jogos decisivos entre Palmeiras x River Plate

1999 – Semifinal da Libertadores: Palmeiras eliminou o River após perder por 1 a 0 na Argentina e vencer por 3 a 0 em São Paulo, com show de Alex.

2020 – Semifinal da Libertadores: Verdão aplicou 3 a 0 no Monumental, mas sofreu no Allianz, quando o River venceu por 2 a 0 e quase reverteu a vantagem.

Mercosul 1999: empates equilibrados, mas com o Palmeiras mostrando força ofensiva em casa.

Esses capítulos ajudaram a consolidar Palmeiras x River como um verdadeiro clássico internacional.